سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السياحة تحقق 7.2 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م
السياحة
السياحة
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019. وبحسب بيان البنك عن ميزان المدفوعات الصادر اليوم الاثنين، سجلت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019-2020 مقابل نحو 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت مصر حققت إيرادات قياسية من السياحة خلال العام المالي الماضي بقيمة 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8% خلال عام 2017-2018، بنسبة زيادة 28.2%.
كما شهد النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع المتحصلات من المرور في قناة السويس إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 3.5%.وتراجع فائض الميزان الخدمي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو مليار دولار، ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل
اقرأ المزيد
بورصة

تراجع البورصة بختام اليوم ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529 مليار جنيه. وانخفض مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 9521.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوي 981.8 نقطة،وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1022.9 نقطة.
فرع-شركة-اورنج (1)

لأول مرة| اورنج تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

كانت شركة اورانج مصر من أوائل الشركات المتفاعلة مع أزمة كورونا باحترافية شديدة، وبدأت بتنفيذ تدابير وإجراءات احترازية لحماية موظفيها في المقام الأول، وبشكل لا يتعارض مع تقديم الخدمات للعملاء على أفضل وجه ممكن، واليوم قامت اورنج مصر باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لعقد جمعيتها العمومية من خلال الكونفرنس كول، وهو اجراء لأول مره يتم في في مصر؛ ويأتي بهدف خفض التجمعات في مكان واحد لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، وكانت أورانج أول ن أطلق شعار Stay Safe لتوعية العملاء بالبقاء في المنزل وتقليل الاختلاط.
الريال-والدولار

فاروس تتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار

توقعت فاروس القابضة في ورقة بحثية لها، تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية من مستوى 6.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار. وأوضحت في الورقة البحثية التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها أن أسباب ذلك تعود إلى الخوف من ركود عالمي، وضعف مستويات الطلب والاستثمار على مستوى العالم، إلى جانب استمرار عدم تمتع مصر بكونها واجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل. وأشارت الورقة البحثية إلى احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية من مستوى 4.5 مليار دولار المتوقع تحقيقها في العام المالي 19/2020، إلى 3 مليارات دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 703 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 12 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1622 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]