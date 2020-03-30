السياحة تحقق 7.2 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م

السياحة

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019. وبحسب بيان البنك عن ميزان المدفوعات الصادر اليوم الاثنين، سجلت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019-2020 مقابل نحو 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت مصر حققت إيرادات قياسية من السياحة خلال العام المالي الماضي بقيمة 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8% خلال عام 2017-2018، بنسبة زيادة 28.2%.

كما شهد النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع المتحصلات من المرور في قناة السويس إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 3.5%.وتراجع فائض الميزان الخدمي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو مليار دولار، ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل



كما شهد النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع المتحصلات من المرور في قناة السويس إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 3.5%.



وتراجع فائض الميزان الخدمي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو مليار دولار، ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



ويعود تراجع فائض الميزان الخدمي إلى تراجع فائض ميزان السفر بنحو 155.4 مليون دولار ليسجل نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، محصلة لارتفاع متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بمقدار 459.7 مليون دولار، وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 615.1 مليون دولار لتسجل نحو ملياري دولار.



كما تراجع فائض ميزان النقل باستثناء قناة السويس بمقدار 399 مليون دولار ليسجل 298.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 697.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بمقدار 527.2 مليون دولار، ليسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار.







