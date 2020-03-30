العاملون بمستشفى أبو خليفة يؤدون صلاة الجنازة على «أحمد اللواح»

تحرير:محمد مصباح ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م

الدكتور أحمد اللواح

خيم الحزن على جميع العاملين بمستشفى أبو خليفة المخصصة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد وفاته الدكتور أحمداللواح، إذ تمت صلاة الجنازة عليه داخل المستشفى، ومن المقرر نقله لمحافظة بورسعيد في إسعاف معقم ذاتيًا لدفنه في مسقط رأسه. ?وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أحد أكبر أطباء التحاليل في محافظة بورسعيد، الذي توفى بالحجر الصحي ليكون أول طبيب يرحل عن عالمنا بالحجر الصحي في مسشتفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور علي حطب مدير مستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية المخصصة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، أن طرق غسل وتكفين المتوفين بالمرض في مستشفيات العزل تتم وفقا للشريعة الإسلامية.وقال مدير مستشفى أبوخليفة، إن جميع المتوفين يتم تغسيلهم وتكفينهم طبقًا للسنة النبوية مع استخدام المستلزمات