رياضة

هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

تحرير:علي الزيني ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م
كاف
كاف
أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
وأوضح: "الوضع الحالي هو أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة ولا توجد أي خطط لذلك، نعمل على خيارات مختلفة لإعادة جدولة المسابقات المتأثرة بالموقف، وبخصوص كأس الأمم الإفريقية، نأمل بشدة أن تنتهي هذه الأزمة قبل الصيف، ويمكننا خوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية بين سبتمبر ونوفمبر، وأن نحتفظ بالموعد المقرر لكأس الأمم
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محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

بعد جلسة استغرقت حوالي 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجه له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعب ملتزم، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
أحمد فتحي

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
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محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
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محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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خالد الغندور يكشف حقيقة ضم الزمالك ثنائي الدراويش

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن ملامح صفقات الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الزمالك سيسعى لإعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة، كل ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف ليس له أي أساس من الصحة، كما لم يتفاوض الزمالك مع محمود البدري لاعب الإسماعيلي، "فالزمالك لم يدخل في مفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة للحصول على خدماته"، وذلك بحسب ما صرح به عبر قناة نادي الزمالك.
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استاد القاهرة يستضيف إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة. وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي، تمهيدا لاستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد قرر الوزير بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى 10 مايو بدلًا من الأول من شهر أبريل.
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