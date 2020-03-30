هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

تحرير:علي الزيني ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م

كاف

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".

وأوضح: "الوضع الحالي هو أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة ولا توجد أي خطط لذلك، نعمل على خيارات مختلفة لإعادة جدولة المسابقات المتأثرة بالموقف، وبخصوص كأس الأمم الإفريقية، نأمل بشدة أن تنتهي هذه الأزمة قبل الصيف، ويمكننا خوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية بين سبتمبر ونوفمبر، وأن نحتفظ بالموعد المقرر لكأس الأمم

وأوضح: "الوضع الحالي هو أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة ولا توجد أي خطط لذلك، نعمل على خيارات مختلفة لإعادة جدولة المسابقات المتأثرة بالموقف، وبخصوص كأس الأمم الإفريقية، نأمل بشدة أن تنتهي هذه الأزمة قبل الصيف، ويمكننا خوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية بين سبتمبر ونوفمبر، وأن نحتفظ بالموعد المقرر لكأس الأمم في يناير وفبراير".



وواصل: "فيما يخص النسخة الحالية من مسابقتي الأندية يتبقى فقط نصف النهائي والنهائي، سنرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة من تطور للوضع وكيف يمكننا إعادة جدولة المباريات في الأشهر المقبلة".



واختتم: "إذا تم ترحيل بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد من 2021 إلى عام 2022، هل ستكون بطولة دوري الأبطال 2021 هي المؤهلة مثلما هو الموقف حالياً أم دوري الأبطال 2022، مازال الأمر قيد الدراسة والمناقشات".