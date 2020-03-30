سائق تريلا حادث «الإقليمي»: «معرفتش أتحكم في العربية»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

حادث تصادم - أرشيفية

هدوء وثقة يحسد عليهما لكن دموعه غالبته رغم محاولته حجزها حزنا على أبرياء رحلوا عن عالمنا بسبب عدم إحكام سيطرته على عجلة قيادة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" دهس 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا، اليوم الإثنين، وقف السائق "مسعد.ع.ا" أمام جهات التحقيق بنيابة الصف لسماع اعترافاته بشأن اتهامه بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي المروع، وذلك بعدما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض عليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

هروب دام 4 أيام، ظن معها سائق التريلا أن سقوطه أضحى ضربا من الخيال، في الوقت الذي لم تتوقف مأموريات مباحث الجيزة التي تطارده وتتبع خط سير هروبه حتى أمكن ضبطه. وقال صاحب الـ47 سنة إنه يوم الحادث فوجئ بتوقف عدد كبير من السيارات فحاول تفاديها إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة

هروب دام 4 أيام، ظن معها سائق التريلا أن سقوطه أضحى ضربا من الخيال، في الوقت الذي لم تتوقف مأموريات مباحث الجيزة التي تطارده وتتبع خط سير هروبه حتى أمكن ضبطه.



وقال صاحب الـ47 سنة إنه يوم الحادث فوجئ بتوقف عدد كبير من السيارات فحاول تفاديها إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر.



وعن الحادث علق السائق قائلا: "معرفتش أتحكم بالعربية بسبب تقلها" مشيرا إلى أنه اعتاد السير على ذلك الطريق "كان بيبقى فاضي"، وأمرت نيابة الصف، اليوم، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وطلبت النيابة تشكيل لجنة هندسية لفحص المقطورة والتحقق من أعطال فنية بها من عدمه، لتقدير المسؤولية الجنائية على السائق وطلبت التحريات التكميلية من أجهزة الأمن.



