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شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني مشروع يجب دعمه من المنصفين

تحرير:محمد فتحي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٧ م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.
ويؤكد الأزهر الشريف أن نضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ طغيان الاحتلال الصهيوني ودخوله أرض فلسطين نضال تاريخي مشروع يجب دعمه من كل المنصفين حتى يسترد هذا الشعب أرضه المسلوبة التي اختطفها الاحتلال بسياسة القوة والسلاح والجور على حقوق الآخرين.ويدعو الأزهر الشريف المجتمع الدولي إلى عدم الغفلة عن حقوق
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 656 شخصًا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة،إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر ناعيًا أحمد اللواح: بطلا من أبطال مصر المرابطين

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، قائلًا: «ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث». دعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان.
الدكتور أحمد اللواح

العاملون بمستشفى أبو خليفة يؤدون صلاة الجنازة على «أحمد اللواح»

خيم الحزن على جميع العاملين بمستشفى أبو خليفة المخصصة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد وفاته الدكتور أحمداللواح، إذ تمت صلاة الجنازة عليه داخل المستشفى، ومن المقرر نقله لمحافظة بورسعيد في إسعاف معقم ذاتيًا لدفنه في مسقط رأسه. ?وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أحد أكبر أطباء التحاليل في محافظة بورسعيد، الذي توفى بالحجر الصحي ليكون أول طبيب يرحل عن عالمنا بالحجر الصحي في مسشتفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تكشف حقيقة احتجاز مخالطين لمصابي كورونا رغم سلبية التحليل

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يظهر احتجاز مخالطين لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الطبي على الرغم من سلبية تحليل "PCR" الخاص بهم وثبوت خلوهم من الفيروس، غير صحيح. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتجاز أي مواطن يثبت سلبية تحليله وخلوه من الفيروس بأي من مستشفيات العزل الطبي. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم عزل الحالة المخالطة منزليا لمدة 14 يوما.
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احمد-الطيب (3)

الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

قرر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 -حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: تجهيز مستشفى الأزهر لدعم الدولة في مواجهة كورونا

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع مستشفيات جامعة الأزهر بالتنسيق مع وزارة الصحة، من أجل تجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لاستقبال الحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس "كورونا"، وعزلها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حجرها صحيًا حال ثبوت إصابتها بالمرض، دعمًا لجهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.
القدس

يهودي بالقدس يلجأ للقرآن للوقاية من كورونا (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل وفلسطين، مقطع فيديو ليهودي بمدينة القدس المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا، الذي بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير. ويظهر في الفيديو صاحب المطعم اليهودي وهو يتحدث مع أحد مرتادي المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا في عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين في فلسطين. وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
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