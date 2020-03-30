شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني مشروع يجب دعمه من المنصفين

تحرير:محمد فتحي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٧ م

أحمد الطيب

تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.

ويؤكد الأزهر الشريف أن نضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ طغيان الاحتلال الصهيوني ودخوله أرض فلسطين نضال تاريخي مشروع يجب دعمه من كل المنصفين حتى يسترد هذا الشعب أرضه المسلوبة التي اختطفها الاحتلال بسياسة القوة والسلاح والجور على حقوق الآخرين.ويدعو الأزهر الشريف المجتمع الدولي إلى عدم الغفلة عن حقوق