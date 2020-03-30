دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٦ م

دلال عبد العزيز

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.

الفنانة دلال عبد العزيز قالت في تصريحات لـ"التحرير"، إن سمير غانم متأثر بوفاة صديقه مثل أي شخص عادي يفقد عزيزا عليه وبعد وفاة جورج مر أمام سمير شريط الكفاح مع رفيق عمره لكنه الآن بصحة جيدة. وأضافت: "الناس فهموا كلامي غلط أنا كنت اقصد أنه مالوش نفس يتكلم ده المعنى اللي قصدته لكن هو بيتكلم معانا