دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»
تحرير:محمد أبو زيد
٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٦ م
دلال عبد العزيز
حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
الفنانة دلال عبد العزيز قالت في تصريحات لـ"التحرير"، إن سمير غانم متأثر بوفاة صديقه مثل أي شخص عادي يفقد عزيزا عليه وبعد وفاة جورج مر أمام سمير شريط الكفاح مع رفيق عمره لكنه الآن بصحة جيدة.
وأضافت: "الناس فهموا كلامي غلط أنا كنت اقصد أنه مالوش نفس يتكلم ده المعنى اللي قصدته لكن هو بيتكلم معانا
الفنانة دلال عبد العزيز قالت في تصريحات لـ"التحرير"، إن سمير غانم متأثر بوفاة صديقه مثل أي شخص عادي يفقد عزيزا عليه وبعد وفاة جورج مر أمام سمير شريط الكفاح مع رفيق عمره لكنه الآن بصحة جيدة.
وأضافت: "الناس فهموا كلامي غلط أنا كنت اقصد أنه مالوش نفس يتكلم ده المعنى اللي قصدته لكن هو بيتكلم معانا عادي ومن طبع سمير أنه لما يكتئب أو يزعل بيفضل ساكت وهو كان حزين طبعا على صديقه لكن هو الحمد لله حاليا كويس".
وتابعت: "جورج أفضاله عليا كتير هو من أكتشفني في بدايتي وقدمني لسمير غانم وحسن عبد السلام في مسرحية "أهلا يا دكتور" وبعدها قدمت معه بطولة فيلم "حب في التخشيبة" من إخراج سمير سيف "جورج كان إنسان جدع وكريم وهو القبطي المصري الصميم كان متمسك بصعيديته وبالمبادئ والرجولة".
ولفتت "دلال"، إلى أن جورج كان طفل كبير وكان يتمتع بحضور كبير حتى وهو مريض"، مؤكدة أن الله رزقه بالدكتورة ليندا زوجته نظرًا لأنها مخلصة وبشوشة وكانت تخدمه بكل رضا وحب.
واختتمت: "بعد رحلة زواج استمرت 24 سنة عاشت زوجته الدكتورة ليندا منهم 4 سنوات في حياة جورج العادية وباقي السنين وهي تخدمه في مرضه يعني صبر أيوب وقمة في الوفاء والإخلاص ربنا يعوضها خير".