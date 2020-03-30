حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م

حملة أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.

وشملت المضبوطات 129 طلقة مختلفة الأعيرة و182 قطعة سلاح أبيض، وتركزت جهود الحملة أيضا على ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وأمكن تنفيذ 56744 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (265 حكم جناية -16201 حكم حبس جزئي - 3112 حكم حبس مستأنف - 27371 غرامة - 9795 مخالفة). وألقت القوات القبض على تشكيل



وشملت المضبوطات 129 طلقة مختلفة الأعيرة و182 قطعة سلاح أبيض، وتركزت جهود الحملة أيضا على ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وأمكن تنفيذ 56744 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (265 حكم جناية -16201 حكم حبس جزئي - 3112 حكم حبس مستأنف - 27371 غرامة - 9795 مخالفة).



وألقت القوات القبض على تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث سرقة سيارات، وضبط 57 هاربا من المراقبة، و18 متهما بممارسة أعمال البلطجة.



مروريا، أسفرت الجهود تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي عن حجز 74 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتحرير 13006 مخالفات مرورية متنوعة علاوة على فحص 45 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.





