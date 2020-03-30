جريمة

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
وشملت المضبوطات 129 طلقة مختلفة الأعيرة و182 قطعة سلاح أبيض، وتركزت جهود الحملة أيضا على ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وأمكن تنفيذ 56744 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (265 حكم جناية -16201 حكم حبس جزئي - 3112 حكم حبس مستأنف - 27371 غرامة - 9795 مخالفة). وألقت القوات القبض على تشكيل
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قطع-أثرية

حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.
ذهب

«ممكن مكالمة».. حيلة الأشقياء الثلاثاء لسرقة جواهرجي

كعادته كل يوم -منذ تطبيق حظر التجوال- يُنهي تاجر المصوغات الذهبية عمله مبكرا، أغلق في مساء ذلك اليوم المحل ملكه بمنطقة "المناخ" في محافظة بورسعيد، واستقل سيارته قاصدا منزله، لكنه فوجئ قبل تحرك السيارة بشخص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر خطف حقيبة بالمقعد الأمامي المجاور بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية)، وحاول الإمساك بالأول الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح سطحي بالرأس وأخر في اليد اليسرى، وفرا هاربين عبر دراجة نارية كانت في انتظارهما.
حادث -اطباء- المنيا (2)

سائق تريلا حادث «الإقليمي»: «معرفتش أتحكم في العربية»

هدوء وثقة يحسد عليهما لكن دموعه غالبته رغم محاولته حجزها حزنا على أبرياء رحلوا عن عالمنا بسبب عدم إحكام سيطرته على عجلة قيادة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" دهس 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا، اليوم الإثنين، وقف السائق "مسعد.ع.ا" أمام جهات التحقيق بنيابة الصف لسماع اعترافاته بشأن اتهامه بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي المروع، وذلك بعدما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض عليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

بحوزتهم تشكيلة مخدرات.. سقوط 163 من مروجي الكيف

حملة تفتيشية مكبرة، أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة، وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 149 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.
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ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

بحوزتهم تشكيلة مخدرات.. سقوط 163 من مروجي الكيف

حملة تفتيشية مكبرة، أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة، وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 149 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.
مستشفى-الشرطة

مستشفى الشرطة توقع الكشف على 20 حالة بالمجان

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 4 قضايا تهريب وينفذ 107 أحكام

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية»، إذ بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 268 ألفا و545 جنيها.
قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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