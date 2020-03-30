رأي

مقالات

كاريكاتير

تساؤلات غير بريئة حول ما وراء «كورونا»!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
(1) لماذا لا نمارس ثقافة الأسئلة؟ فالسؤال نصف الجواب، والجواب ينجب سؤالا. هذه الثقافة يدعو إليها كاتب هذ السطور، ولا ينفك يقاتل من أجل تحققها ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
كفانا ثقافة التلقين التي تحول الناس إلى مجرد شرائط تسجيل «كاسيت»، ثم تجرهم جر القطيع أو أشد..!. إثارة الأسئلة المسكوت عنها.. مطلب ضروري! وكسر القشرة الصلدة التي تمور تحتها الأشياء مورا حاجة ماسة في زمن الانكشاف وعصر الانتقال السريع من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. (2)  لماذا لا تزال
اقرأ المزيد
محمد إقبال

ساعات مع حديث الروح (2-2)

(5) حديث الروح في الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويّ النداء فحلق في ربا الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائى
محمد إقبال

ساعات مع حديث الروح (1-2)

(1) تجاوز الإطار القطري ليصبح مفكرًا إسلاميًّا له شأن عظيم، واتخذ من الشعر سبيلا لتأكيد رؤيته، وتثبيت أطروحاته، ونشر رسالته حتى علا شأنه وصار رمزًا من رموز النهضة الإسلامية المعاصرة، في وقت كان الصوت الغربي أقوى، وكان المد الاستعماري في عنفوانه، وكان المفكر الباكستاني «محمد إقبال» يشكل موجة إسلامية تكسرت عليها شلالات ذلك الطوفان المتوحش، وفي منظومة ودعوة الإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني لإعداد المجتمع الإسلامي المعاصر بغض النظر عن المنهج الثوري أو المنهج الإصلاحي، وهل يبدأ من القمة أم من القاعدة؟
عملية-جراحية

قصة قلب لا تريد شرايينه أن تهدأ!

نبضة «1»
كبار-السن

وهَنَ العظمُ منهم واشتعلتْ رؤوسهم شيبًا

نعم.. وهن العظم منهم واشتعل الرأس شيبا.. إنهم كبار السن.. الأب والأم والجد والجدة وسواهم من ذوي القرابة والقربى.. يشغلني البحث عن أشواقهم وعذوبتهم وعذاباتهم فيما تبقى لهم من العمر.. كثيرا ما يأنس القلب معهم ليستقطر رحيق تجاربهم.. ويستدعي من رؤاهم ما يعين.. ومن جدلياتهم مع الأيام الخالية ما يضيء اللحظة الراهنة في حياة الأجيال الجديدة المتحركة على الساحة لا سيما الشباب.. والسياق يستحضر الحكمة البالغة والبليغة «أواه لو عرف الشباب.. وآه لو قدر المشيب» كبار السن هم كبار المقام.. عركوا الحياة وغالبوها.. هزمتهم وهزموها.. أتعبتهم وأتعبوها.. تبادلوا معها الحوار.. وجادلوها بشكل أو بآخر..
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد إقبال

ساعات مع حديث الروح (2-2)

(5) حديث الروح في الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويّ النداء فحلق في ربا الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائى
محمد إقبال

ساعات مع حديث الروح (1-2)

(1) تجاوز الإطار القطري ليصبح مفكرًا إسلاميًّا له شأن عظيم، واتخذ من الشعر سبيلا لتأكيد رؤيته، وتثبيت أطروحاته، ونشر رسالته حتى علا شأنه وصار رمزًا من رموز النهضة الإسلامية المعاصرة، في وقت كان الصوت الغربي أقوى، وكان المد الاستعماري في عنفوانه، وكان المفكر الباكستاني «محمد إقبال» يشكل موجة إسلامية تكسرت عليها شلالات ذلك الطوفان المتوحش، وفي منظومة ودعوة الإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني لإعداد المجتمع الإسلامي المعاصر بغض النظر عن المنهج الثوري أو المنهج الإصلاحي، وهل يبدأ من القمة أم من القاعدة؟
عملية-جراحية

قصة قلب لا تريد شرايينه أن تهدأ!

نبضة «1»
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]