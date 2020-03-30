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إيطاليا تسجل 812 وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م
كورونا
كورونا
سجلت إيطاليا، مساء اليوم الاثنين، 812 حالة وفاة و1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19». قال رئيس إدارة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الإثنين، إن إيطاليا سجلت 812 حالة وفاة سببها كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1648 حالة.
وقال بوريللي في مؤتمر صحفي «لقد سجلنا اليوم 812 حالة وفاة جديدة للأسف».
واضاف «عدد الحالات الإيجابية حاليا هو 75528، مما يعني زيادة بمقدار 1648 منذ أمس».
وبالتالي، انخفض عدد الحالات الجديدة بشكل ملحوظ مقارنة بزيادة 3815 حالة يوم الأحد.



كورونا

إيران تعلن عن 5 سيناريوهات محتملة لتطور وباء كورونا

أعلنت اللجنة العلمية في مكتب الرئاسة الإيرانية عن 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، بحسب "روسيا اليوم". وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن السيناريو الأول سيتحقق في حال أي تدخل من قبل الحكومة ووزارة الصحة مما سيؤدي إلى تزايد أعداد المصابين ووصول حصيلة الوفيات إلى 111 ألف شخص. وأوضحت اللجنة أن السيناريو الثاني يتمثل باكتفاء الحكومة فقط بإطلاع المواطنين وإعلامهم بالنسبة للفيروس، وهذا سيؤدي إلى وفاه 33 ألف شخص.
جثة

إسبانيا: افتتاح مشرحة جثث مؤقتة ثانية في مدريد

افتتحت في العاصمة الإسبانية مدريد مشرحة الجثث المؤقتة الثانية الخاصة بضحايا الفيروس التاجي، بحسب "روسيا اليوم". وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19".
تلوث-الهواء

انخفاض تلوث الهواء في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا

أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الأقمار الاصطناعية تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنجهاي، أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. يذكر أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.
طائرات تابعة لشركة إيزي جيت للطيران

وباء كورونا يعطل أسطول طائرات «إيزي جيت» البريطانية

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران تعليق كافة رحلات أسطولها الجوي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن أكملت آخر رحلاتها لإنقاذ العالقين بسبب الفيروس أمس الأحد، وستمنح طاقمها بأكمله إجازة لمدة شهرين، موضحة أن القرار جاء نتيجة للقيود غير المسبوقة على السفر التي فرضتها الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبي، وبالتالي لن تتمكن الشركة من تحديد موعد لاستئناف رحلاتها التجارية في الوقت الحالي.
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فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
فيروس- كورونا (19)

الصحة العالمية تحذر من انتقال كورونا عبر العملات الورقية

نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر. وقال المتحدث باسم المنظمة، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء: "إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى". واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس "الكوروني" المستجد قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
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