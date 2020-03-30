إيطاليا تسجل 812 وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م

كورونا

سجلت إيطاليا، مساء اليوم الاثنين، 812 حالة وفاة و1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19». قال رئيس إدارة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الإثنين، إن إيطاليا سجلت 812 حالة وفاة سببها كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1648 حالة.

وقال بوريللي في مؤتمر صحفي «لقد سجلنا اليوم 812 حالة وفاة جديدة للأسف».

واضاف «عدد الحالات الإيجابية حاليا هو 75528، مما يعني زيادة بمقدار 1648 منذ أمس».

وبالتالي، انخفض عدد الحالات الجديدة بشكل ملحوظ مقارنة بزيادة 3815 حالة يوم الأحد.







