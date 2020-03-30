«ممكن مكالمة».. حيلة الأشقياء الثلاثاء لسرقة جواهرجي

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م

مشغولات ذهبية

كعادته كل يوم -منذ تطبيق حظر التجوال- يُنهي تاجر المصوغات الذهبية عمله مبكرا، أغلق في مساء ذلك اليوم المحل ملكه بمنطقة "المناخ" في محافظة بورسعيد، واستقل سيارته قاصدا منزله، لكنه فوجئ قبل تحرك السيارة بشخص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر خطف حقيبة بالمقعد الأمامي المجاور بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية)، وحاول الإمساك بالأول الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح سطحي بالرأس وأخر في اليد اليسرى، وفرا هاربين عبر دراجة نارية كانت في انتظارهما.

فريق بحث رفيع المستوى من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم عكف على فحص كاميرات المراقبة بموقع الحادث ومراجعة أوصاف الجناة بعد سماع شهود عيان تنسيقا بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد. توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة باستخدام دراجة



فريق بحث رفيع المستوى من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم عكف على فحص كاميرات المراقبة بموقع الحادث ومراجعة أوصاف الجناة بعد سماع شهود عيان تنسيقا بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد.



توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهم، وأمكن ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.



أقر أحد المتمين أنه نظراً لسابقة عمله بأحد محال الصاغة بمكان الواقعة ومعرفته بالمجني عليه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، واستعان بباقي المتهمين وأعدوا الدراجة النارية والأسلحة البيضاء، وأمكن إعادة 900 جرام ذهب ومبلغ 101 ألف جنيه.



