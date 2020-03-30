جريمة

حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٢ م
قطع أثرية
قطع أثرية
"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.
بالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وجه بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية. على مدار 7 أيام، رصد ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار نشاط المتهم، وتم وضع خطة محكمة تركزت على تقمص أحد رجال الشرطة شخصية تاجر آثار، وتوصل مع المشكو في حقه بدعوى شراء القطع الأثرية،
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ذهب

«ممكن مكالمة».. حيلة الأشقياء الثلاثاء لسرقة جواهرجي

كعادته كل يوم -منذ تطبيق حظر التجوال- يُنهي تاجر المصوغات الذهبية عمله مبكرا، أغلق في مساء ذلك اليوم المحل ملكه بمنطقة "المناخ" في محافظة بورسعيد، واستقل سيارته قاصدا منزله، لكنه فوجئ قبل تحرك السيارة بشخص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر خطف حقيبة بالمقعد الأمامي المجاور بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية)، وحاول الإمساك بالأول الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح سطحي بالرأس وأخر في اليد اليسرى، وفرا هاربين عبر دراجة نارية كانت في انتظارهما.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
حادث -اطباء- المنيا (2)

سائق تريلا حادث «الإقليمي»: «معرفتش أتحكم في العربية»

هدوء وثقة يحسد عليهما لكن دموعه غالبته رغم محاولته حجزها حزنا على أبرياء رحلوا عن عالمنا بسبب عدم إحكام سيطرته على عجلة قيادة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" دهس 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا، اليوم الإثنين، وقف السائق "مسعد.ع.ا" أمام جهات التحقيق بنيابة الصف لسماع اعترافاته بشأن اتهامه بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي المروع، وذلك بعدما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض عليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

بحوزتهم تشكيلة مخدرات.. سقوط 163 من مروجي الكيف

حملة تفتيشية مكبرة، أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة، وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 149 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.
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وزارة-الداخلية

«العمال خرجوا من مستشفى العزل».. الأمن يكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على أربعة أشخاص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة؛ لاتهامهم بترويج الشائعات عن خروج العاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا للمطاعم المحيطة، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تضمن الادعاء بقيام عددًا من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي في القاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة الكائنة بمحيط المستشفى، فتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.
كلنا-واحد (1)

تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
تسمم (3)

خلطة الموت والمكرونة.. سر تسمم أسرة في أوسيم

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيق في مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأطفالهما الثلاثة بحالة تسمم جماعي في مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، لاسيما تداول البعض أنباء عن استخدام المتوفاة "خلطة موت" -خل وماء نار وكحول- لتطهير شقتها بقرية برطس، نتج عنها غازات سامة أودت بحياتها لكن جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كشفت عن عدم صحة ما ردده مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين تناول أفراد الأسرة وجبة فاسدة "مكرونة" تسببت في إصابتهم بحالة تسمم غذائي.
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