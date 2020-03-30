حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٢ م

قطع أثرية

"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.

بالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وجه بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية. على مدار 7 أيام، رصد ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار نشاط المتهم، وتم وضع خطة محكمة تركزت على تقمص أحد رجال الشرطة شخصية تاجر آثار، وتوصل مع المشكو في حقه بدعوى شراء القطع الأثرية،