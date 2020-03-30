رياضة

هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

تحرير:علي الزيني ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٣ م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
بعد جلسة استغرقت نحو 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجها له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.
وكان عدلي القيعي قد قال من خلال تصريحاته لقناة الأهلي: "نتمنى بقاء فتحي أحد العناصر المهمة والمؤثرة في الفريق، لو رأى فتحي أن مصلحته لن تتحقق بالوجود للنادي أتمنى مصارحته بقراره، أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي، لا داعي لذلك، المسألة بسيطة". وتابع: "طلبات أحمد فتحي مجابة إذا كانت في استطاعتنا، وإذا كانت
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أفضل لاعب - كاف

هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
أحمد فتحي

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
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محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
أحمد فتحي

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
محمود الخطيب (2)

الشاطر: الأهلي لم يقصر مع مؤمن.. والخطيب وعد عاشور

أعرب إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من هجوم بعض اللاعبين القدامى بالقلعة الحمراء على مجلس إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، كاشفا عن وعد شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتولي مسؤولية تنظيم مباراة اعتزال لقائد الأهلي حسام عاشور، حال قرر إنهاء مسيرته هذا الموسم، كما سيعمل عاشور حال اعتزاله في قناة الأهلي لحين تأهيله فنيا أو إداريا بفترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، على نفقة القلعة الحمراء.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: إعلام الزمالك يسيطر بنسبة 80%

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن هجومه على اللاعب أحمد فتحي، قائلا: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه، رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، والبعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي للأمور من وجهة نظري، كما أن الأقرب أن يتخذ حسام عاشور خطوة الاعتزال، عقب نهاية الموسم الحالي، وعدم تجديد عقده قرار فني للمدرب رينيه فايلر".
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