هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

تحرير:علي الزيني ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٣ م

أحمد فتحي

بعد جلسة استغرقت نحو 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجها له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.

وكان عدلي القيعي قد قال من خلال تصريحاته لقناة الأهلي: "نتمنى بقاء فتحي أحد العناصر المهمة والمؤثرة في الفريق، لو رأى فتحي أن مصلحته لن تتحقق بالوجود للنادي أتمنى مصارحته بقراره، أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي، لا داعي لذلك، المسألة بسيطة". وتابع: "طلبات أحمد فتحي مجابة إذا كانت في استطاعتنا، وإذا كانت