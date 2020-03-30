مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م

أرشيفية

بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.

ونشرت قوات الأمن لافتات علقتها بمختلف الأحياء والشوارع والميادين وعلى الجدران وبوابات المحال، إذ كتبت عليها «اطمئن نقدر.. صحتك تهمنا» مع تحيات مديرية أمن الإسكندرية لدعم المواطنين لمزيد من الالتزام لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا. وطافت سيارات ومكبرات الصوت تطالب المواطنين بعدم مخالفة قرار