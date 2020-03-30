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مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
أرشيفية
أرشيفية
بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.
ونشرت قوات الأمن لافتات علقتها بمختلف الأحياء والشوارع والميادين وعلى الجدران وبوابات المحال، إذ كتبت عليها «اطمئن نقدر.. صحتك تهمنا» مع تحيات مديرية أمن الإسكندرية لدعم المواطنين لمزيد من الالتزام لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا. وطافت سيارات ومكبرات الصوت تطالب المواطنين بعدم مخالفة قرار
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استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (1)

«في 6 أيام الحظر».. تعقيم وتطهير شوارع الإسماعيلية

شن مركز ومدينة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي ثاني، إذ شهدت الحمله تعقيم جميع الشوارع بينهم شارعي: «شل، والجعيص، وعبد الحكيم عامر»، بالإضافة إلى منطقة البلابسه، ومدخل العقارات، وأبواب السيارات المتواجدة بالشارع في إطار استكمال التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. في سياق أخر، شهدت المحافظة تواجدًا أمنيا مكثفًا من قبل قوات الشرطة، ودوريات تطوف الشوارع للتأكد من هوية المارة، وكذلك إغلاق المحلات المخالفة في موعد الحظر.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 656 شخصًا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة،إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني مشروع يجب دعمه من المنصفين

تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر ناعيًا أحمد اللواح: بطلا من أبطال مصر المرابطين

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، قائلًا: «ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث». دعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان.
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الضريبة-العقارية

الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين أثناء الحظر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء في أثناء مدة فرض حظر التجوال. وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
قوات-الداخلية (2)

مع بدء الحظر..قوات الأمن تفرض سيطرتها على الإسكندرية

بدأت فترة حظر التجوال في شوارع الإسكندرية وسط التزامًا كبيرًا من المواطنين الذين التزموا منازلهم، على فترات كبيرة من مدار اليوم، في ظل تطبيق الحظر الكامل خاصة المحال التجارية ومحال المهن الحرفية بشرق وغرب المدينة، وواصلت سيارات مديرية أمن الإسكندرية، التنبيه عبر مكبرات الصوت على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل لعدم تعرض المخالفين للعقوبات التي نص عليها القانون، في إطار خطة الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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