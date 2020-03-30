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«في 6 أيام الحظر».. تعقيم وتطهير شوارع الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م
الإسماعيلية_أرشيفية
الإسماعيلية_أرشيفية
شن مركز ومدينة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي ثاني، إذ شهدت الحمله تعقيم جميع الشوارع بينهم شارعي: «شل، والجعيص، وعبد الحكيم عامر»، بالإضافة إلى منطقة البلابسه، ومدخل العقارات، وأبواب السيارات المتواجدة بالشارع في إطار استكمال التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. في سياق أخر، شهدت المحافظة تواجدًا أمنيا مكثفًا من قبل قوات الشرطة، ودوريات تطوف الشوارع للتأكد من هوية المارة، وكذلك إغلاق المحلات المخالفة في موعد الحظر.
كان مركز ومدينة الإسماعيلية، قد تمكن في وقت سابق من تحويل سيارة رفع آثار السيول والأمطار «مسح» إلى سيارة رش وتطهير وتعقيم الشوارع، بالإضافة لعملها كسيارة كسح.وقام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفقة اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، بتفقد الشوراع بمنطقة
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قوات-الداخلية (3)

مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 656 شخصًا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة،إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني مشروع يجب دعمه من المنصفين

تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر ناعيًا أحمد اللواح: بطلا من أبطال مصر المرابطين

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، قائلًا: «ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث». دعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان.
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قوات-الداخلية (3)

مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر ناعيًا أحمد اللواح: بطلا من أبطال مصر المرابطين

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، قائلًا: «ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث». دعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان.
الدكتور أحمد اللواح

العاملون بمستشفى أبو خليفة يؤدون صلاة الجنازة على «أحمد اللواح»

خيم الحزن على جميع العاملين بمستشفى أبو خليفة المخصصة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد وفاته الدكتور أحمداللواح، إذ تمت صلاة الجنازة عليه داخل المستشفى، ومن المقرر نقله لمحافظة بورسعيد في إسعاف معقم ذاتيًا لدفنه في مسقط رأسه. ?وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أحد أكبر أطباء التحاليل في محافظة بورسعيد، الذي توفى بالحجر الصحي ليكون أول طبيب يرحل عن عالمنا بالحجر الصحي في مسشتفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
الضريبة-العقارية

الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين أثناء الحظر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء في أثناء مدة فرض حظر التجوال. وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.
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