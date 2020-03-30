«في 6 أيام الحظر».. تعقيم وتطهير شوارع الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م

شن مركز ومدينة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي ثاني، إذ شهدت الحمله تعقيم جميع الشوارع بينهم شارعي: «شل، والجعيص، وعبد الحكيم عامر»، بالإضافة إلى منطقة البلابسه، ومدخل العقارات، وأبواب السيارات المتواجدة بالشارع في إطار استكمال التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. في سياق أخر، شهدت المحافظة تواجدًا أمنيا مكثفًا من قبل قوات الشرطة، ودوريات تطوف الشوارع للتأكد من هوية المارة، وكذلك إغلاق المحلات المخالفة في موعد الحظر.

كان مركز ومدينة الإسماعيلية، قد تمكن في وقت سابق من تحويل سيارة رفع آثار السيول والأمطار «مسح» إلى سيارة رش وتطهير وتعقيم الشوارع، بالإضافة لعملها كسيارة كسح.وقام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفقة اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، بتفقد الشوراع بمنطقة