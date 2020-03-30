أردوغان يطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. ويُطالب أهل الخير بالمساهمة

تحرير:وكالات ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ م

أردوغان

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر. وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر «إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير»، مؤكدًا أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.

وشدد أردوغان على أن هدف هذه التبرعات تقديم دعم إضافي إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتضررين جراء تدابير مكافحة كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.كما دعا، كافة نواب البرلمان وأعضاء الأحزاب على رأسهم أعضاء العدالة والتنمية الحاكم، ورؤساء البلديات إلى المشاركة في الحملة، لافتًا أن الحكومة صرفت مكافآت العيد