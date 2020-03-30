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وزير الاتصالات: استخدموا التليفون الأرضي وبطء الانترنت مشكلة عالمية

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن بطء الانترنت الذي يعاني منها المواطن في مصر مشكلة عالمية وليست محلية. وأضاف وزير الاتصالات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه على التلفزيون المصري، أن الدولة المصرية استثمرت 30 مليار جنيه لتحسين الخدمة والتي تضاعفت سرعتها من 5.6 ميجابت لكل ثانية إلى 30 ميجابت لكل ثانية.
ودعا الوزير المواطنين إلى استخدام التليفون الأرضي في التواصل بينهم ومع ذويهم باعتباره الأرخص سعرا وعدم تحميل أعباء على شبكات المحمول.وكان محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أكد في تصريحات أمس خلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب عن وجود زيادة رهيبة في استخدام الانترنت، مؤكدا أنه
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السياحة-فى-مصر (1)

السياحة تحقق 7.2 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019. وبحسب بيان البنك عن ميزان المدفوعات الصادر اليوم الاثنين، سجلت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019-2020 مقابل نحو 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت مصر حققت إيرادات قياسية من السياحة خلال العام المالي الماضي بقيمة 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8% خلال عام 2017-2018، بنسبة زيادة 28.2%.
بورصة

تراجع البورصة بختام اليوم ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529 مليار جنيه. وانخفض مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 9521.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوي 981.8 نقطة،وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1022.9 نقطة.
فرع-شركة-اورنج (1)

لأول مرة| اورنج تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

كانت شركة اورانج مصر من أوائل الشركات المتفاعلة مع أزمة كورونا باحترافية شديدة، وبدأت بتنفيذ تدابير وإجراءات احترازية لحماية موظفيها في المقام الأول، وبشكل لا يتعارض مع تقديم الخدمات للعملاء على أفضل وجه ممكن، واليوم قامت اورنج مصر باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لعقد جمعيتها العمومية من خلال الكونفرنس كول، وهو اجراء لأول مره يتم في في مصر؛ ويأتي بهدف خفض التجمعات في مكان واحد لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، وكانت أورانج أول ن أطلق شعار Stay Safe لتوعية العملاء بالبقاء في المنزل وتقليل الاختلاط.
الريال-والدولار

فاروس تتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار

توقعت فاروس القابضة في ورقة بحثية لها، تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية من مستوى 6.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار. وأوضحت في الورقة البحثية التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها أن أسباب ذلك تعود إلى الخوف من ركود عالمي، وضعف مستويات الطلب والاستثمار على مستوى العالم، إلى جانب استمرار عدم تمتع مصر بكونها واجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل. وأشارت الورقة البحثية إلى احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية من مستوى 4.5 مليار دولار المتوقع تحقيقها في العام المالي 19/2020، إلى 3 مليارات دولار.
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