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الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين خلال 12 ساعة

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ ص
الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية
الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية
أعلنت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أخرى من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار جنوب طرابلس، وقال أبو بكر أدويهش المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط في الجيش الوطني الليبي: "تمكنت وحداتنا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار حاولت الإغارة على مواقعنا بمنطقة الكسارات بورشفانة، غرب طرابلس"، موضحا أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع "م ط 14.5"، وذلك قبل أن تحقق الأهداف التي أقلعت من أجل تنفيذها.
وكان الجيش الليبي، قد أعلن قبل ساعات، إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي، لترتفع الحصيلة إلى طائرتين خلال 12 ساعة، قائلا إن المسيرة التركية أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس. وكان اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الليبي،
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أردوغان يطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. ويُطالب أهل الخير بالمساهمة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر. وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر «إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير»، مؤكدًا أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.
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خوفا من «كورونا».. لبنانيون يسممون الحيوانات الأليفة

تخلص لبنانيون من الحيوانات المنزلية الأليفة باعتبار أنها من الممكن أن تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا لمستجد (كوفيد - 19) وهو الفعل الذي طالبت السلطات اللبنانية بعدم الإقدام عليه، ودعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين، اليوم الاثنين، إلى عدم قتل الحيوانات الأليفة، وذلك بعد انتشار صور عبر مواقع التواصل لكلاب نافقة إثر تسميمها خوفا من تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
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التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية لتدمير أهداف حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن بدء عمليه عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية، وتهدف إلى تحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية التي تهدد حياة المدنيين، قائلا إنه مستمر باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين، وإنه الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، ويأتي هذا التطور بعد يومين من إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.
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الكويت تمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع غرامات مالية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
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اردوغان (3)

أردوغان يطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. ويُطالب أهل الخير بالمساهمة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر. وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر «إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير»، مؤكدًا أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
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المسماري: تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا بطائرات مدنية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، بشكل يومي، لأجل دعم الميليشيات التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج. وأشار اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة "سابقا"، عن طريق طائرات مدنية. وشدد المسماري على أن الجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والقوات التركية، مشيرا إلى وجود ألف خبير وضابط عسكري منهم في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع قتلى وسط الأتراك في العمليات العسكرية قائلا: "استهدفنا القوات التركية في معيتيقة".
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الجيش الليبى يستهدف منصات تركية في مطار معيتيقة

استهدفت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الثلاثاء، منصات الدفاع الجوى التى ثبتتها القوات التركية منذ أيام قليلة فى مطار معيتيقة ودمرتها بالكامل، وذلك بحسب ما أفادت به غرفة العمليات التابعة للجيش، وأفادت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية، بأن أصواتا قوية نجمت عن انفجار منصات الدفاع الجوى التابعة للقوات التركية التى تم استهدافها من قبل الجيش. وبدورها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، توقف حركة الملاحة الجوية وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين به.
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