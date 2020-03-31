الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين خلال 12 ساعة

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ ص

الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية

أعلنت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أخرى من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار جنوب طرابلس، وقال أبو بكر أدويهش المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط في الجيش الوطني الليبي: "تمكنت وحداتنا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار حاولت الإغارة على مواقعنا بمنطقة الكسارات بورشفانة، غرب طرابلس"، موضحا أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع "م ط 14.5"، وذلك قبل أن تحقق الأهداف التي أقلعت من أجل تنفيذها.

وكان الجيش الليبي، قد أعلن قبل ساعات، إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي، لترتفع الحصيلة إلى طائرتين خلال 12 ساعة، قائلا إن المسيرة التركية أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس. وكان اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الليبي،