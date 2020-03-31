الصحة العالمية: «كورونا» أبعد ما يكون عن الانتهاء

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص

استمرار تفشي كورونا

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يأتي ذلك مع استمرار موجة فيروس كورونا في الصعود عالميا، ولا تزال الأخبار المقلقة تنتشر حول المرض الذي أصاب أكثر من 750 ألف شخص، فيما أوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وقال كاساي، في إفادة إعلامية عبر الإنترنت، إنه "حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا"، مضيفا: "ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى". وحذر الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا. وتأتي تحذيرات