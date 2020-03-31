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الصحة العالمية: «كورونا» أبعد ما يكون عن الانتهاء

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أبعد ما يكون عن الانتهاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، يأتي ذلك مع استمرار موجة فيروس كورونا في الصعود عالميا، ولا تزال الأخبار المقلقة تنتشر حول المرض الذي أصاب أكثر من 750 ألف شخص، فيما أوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.
وقال كاساي، في إفادة إعلامية عبر الإنترنت، إنه "حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا"، مضيفا: "ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى". وحذر الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا. وتأتي تحذيرات
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فيروس- كورونا (14)

بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
كورونا

ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا في روسيا والإجمالي 2337

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء حيث قفز الإجمالي بواقع 500 حالة إلى 2337، لتسجل البلاد بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة فيها لليوم السابع على التوالي.
زيارة رئيس «الدوما» الروسي للبرلمان المصري

10 آلاف دولار غرامة نشر شائعات عن «كورونا» في روسيا

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العام، بما في ذلك الأوبئة، وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن دخلت العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، أمس الإثنين، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو

وفاة رئيس الكونغو برازافيل السابق بوباء «كورونا»

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي يجتاج العالم حصد ضحاياه، حيث توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانجو، في فرنسا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس، وفق ما أكده نجله جان جاك يومبى أوبانجو. وحكم الراحل (الذي توفي عن عمر 81 عاما)، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نجيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية.
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منظمة الصحة العالمية

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 149 ألف ووفاة 31 ألفا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، في حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس. كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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