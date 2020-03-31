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لأول مرة.. كورونا يجبر مجلس الأمن على التصويت عن بعد

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
اضطر مجلس الأمن الدولي، اللجوء للتصويت عن بعد، حول تسيير شؤونه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي فرض على أعضائه، العمل عن بعد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، وأثر "كورونا" الذي يضرب نيويورك بشدة، وتوجيهات العزل والعمل عن بعد، على أداء مجلس الأمن مهامه، حيث فرض "ابتكار قواعد" لتسيير شؤون المجلس، كي لا يضطر للتوقف عن العمل بشكل تام، وفق "سكاي نيوز"، ووافق المجلس على 4 قرارات، تم بموجب أحدها تمديد ولاية الخبراء الأمميين المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، التي شارفت على الانتهاء، حتى نهاية أبريل 2021.
وبموجب القرارين الثاني والثالث مدد المجلس حتى نهاية يونيو مهمة بعثة السلام الأممية في الصومال، وحتى نهاية مايو مهمة البعثة الأممية في دارفور، والسبب في الفترة الوجيزة لهذين التمديدين هو "الضبابية" المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، أما القرار الرابع فيرمي لتعزيز حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأوضح
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فيروس- كورونا (14)

بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
كورونا

ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا في روسيا والإجمالي 2337

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء حيث قفز الإجمالي بواقع 500 حالة إلى 2337، لتسجل البلاد بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة فيها لليوم السابع على التوالي.
زيارة رئيس «الدوما» الروسي للبرلمان المصري

10 آلاف دولار غرامة نشر شائعات عن «كورونا» في روسيا

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العام، بما في ذلك الأوبئة، وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن دخلت العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، أمس الإثنين، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو

وفاة رئيس الكونغو برازافيل السابق بوباء «كورونا»

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي يجتاج العالم حصد ضحاياه، حيث توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانجو، في فرنسا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس، وفق ما أكده نجله جان جاك يومبى أوبانجو. وحكم الراحل (الذي توفي عن عمر 81 عاما)، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نجيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية.
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جوتيريش

الأمم المتحدة تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة كورونا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة وباء كورونا، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عديد من الدول خططا لمواجهة فيروس كورونا، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وبينما فشلت الولايات المتحدة في إقرار حزمة تحفيزية بقيمة 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة الفيروس، أعلنت الإمارات عن حزمة قيمتها 14 مليار درهم لدعم الاقتصاد، كما أعلنت مصر عن خطة بقيمة 6 مليارات دولار. وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة باللغة العربية على تويتر: "الأمم المتحدة تطلق منصة متعددة اللغات لتوفير معلومات بشأن مرض كوفيد_19، تغطية يومية".
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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