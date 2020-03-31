لأول مرة.. كورونا يجبر مجلس الأمن على التصويت عن بعد

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص

مجلس الأمن - صورة أرشيفية

اضطر مجلس الأمن الدولي، اللجوء للتصويت عن بعد، حول تسيير شؤونه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي فرض على أعضائه، العمل عن بعد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، وأثر "كورونا" الذي يضرب نيويورك بشدة، وتوجيهات العزل والعمل عن بعد، على أداء مجلس الأمن مهامه، حيث فرض "ابتكار قواعد" لتسيير شؤون المجلس، كي لا يضطر للتوقف عن العمل بشكل تام، وفق "سكاي نيوز"، ووافق المجلس على 4 قرارات، تم بموجب أحدها تمديد ولاية الخبراء الأمميين المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، التي شارفت على الانتهاء، حتى نهاية أبريل 2021.

وبموجب القرارين الثاني والثالث مدد المجلس حتى نهاية يونيو مهمة بعثة السلام الأممية في الصومال، وحتى نهاية مايو مهمة البعثة الأممية في دارفور، والسبب في الفترة الوجيزة لهذين التمديدين هو "الضبابية" المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، أما القرار الرابع فيرمي لتعزيز حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأوضح