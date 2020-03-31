رياضة

عماد متعب مستاء من الانتقادات التي وجهت له

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص
عماد متعب - صورة أرشيفية
عماد متعب - صورة أرشيفية
حرص عماد متعب نجم الاهلي السابق، على توضيح بعض الأمور بخصوص الانتقادات التي وجهت له موخرا، بعد تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، موضحا: "تعجبت بشدة من الانتقادات التي وجهت لي، رغم أني لم أرتكب خطأ خلال حديثي عن ملف تجديد الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، كما تحدثت بشكل طبيعي عن مؤمن زكريا، ولكن للأسف البعض يحاول تفسير التصريحات بشكل غريب"، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير.
وقال متعب: "كنت أتمنى استمرار عاشور بالأهلي، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة، وأشدت أيضا بموقف إدارة الأهلي في التعامل معه"، مضيفا: "تحدثت عن أحمد فتحي وأكدت أنه يمتلك عروضا وأنه ينتظر تقريب وجهات النظر للبقاء مع النادي الأهلي، وأتمنى استمراره مع القلعة الحمراء". وتابع: "أما في ملف مؤمن زكريا، فطالبت
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محمد-يوسف

رسالة من محمد يوسف إلى أحمد فتحي وحسام عاشور

علق محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، على ملف تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، في تصريحات عبر إذاعة "9090"، قائلا: "موقف أحمد فتحي غريب إلى حد كبير، حيث كان هناك أكثر من جلسة وتأخر اللاعب عن الحضور، وكان لا بد أن يكون هناك تمهيد من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بشأن الأمور المادية بدلا من أن يجلس اللاعب للتفاوض مع لجنة التخطيط دون علم بالعرض المادي المقدم من الأهلي لتجديد عقده".
رمضان صبحي - فايلر

فايلر: عاشور قدم الكثير.. وهذا ما حدث مع إكرامي

قال رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، إنه أبلغ الإدارة برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان، وأحمد فتحي، موضحا: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم، لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه، عاشور قدم كثيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه، أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية، وأمنح لاعبون آخرون الثقة، لاعبون مثل ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري، أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".
فايلر

فايلر يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ وطلب تعيين رمزي

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ترحيبه بشكل مبدئي بتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا: "حتى الآن، لم نتحدث بالتفاصيل عن تمديد تعاقدي، هناك نية مشتركة للاستمرار ولا نعرف ماذا يحدث في الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، ومن الطبيعي أن أتخيل بقائي مع الأهلي ولكن الظروف الحالية أجلت القرار النهائي. أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة"، وذلك بحسب حوار له مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".
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عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".
وائل جمعة

وائل جمعة: كفى مزايدات فارغة على حساب الأهلي

رد وائل جمعة لاعب فريق الأهلي السابق، على ما وصفه بالهجوم الكبير الذي يتعرض له ناديه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "صباح الخير.. الفترة الأخيرة هجوم كبير على الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفترض أنهم محايدين، ولكنهم يرون بعين واحدة فقط"، وواصل: "بالنسبة للاعبين، يجب على كل منهم أن يتذكر كيف كان قبل الأهلي وألا ينس ما أضافه الأهلي له، كفى مزايدات فارغة وتصفية حسابات على حساب الأهلي بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، ولا بد من التعامل بمعيار واحد ونعرف أن لاعبي الكرة لهم فترة زمنية وغير مخلدين".
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عماد متعب يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس اعتزاله كرة القدم، قائلا إن مسؤولي الأهلي لم يبدوا رغبة في تجديد عقده، بعد انتهاء تجربته مع التعاون السعودي، ولذا فضل الاعتزال، مشيرا إلى أنه عقد جلسة حينها مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، الذي عرض عليه العمل في قناة الأهلي، رافضا فكرة مساهمة النادي في إقامة مباراة اعتزاله، مؤكدا أن الأمر سيقتصر على مشاركة الفريق فقط، وذلك بحسب تصريحات لقناة "أون تايم سبورت".
حسام-عاشور-سفر-الاهلى-الى-اثيوبيا

عدلي القيعي يفتح النار على حسام عاشور (فيديو)

وجه عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، هجوما على حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تصريحات اللاعب خلال الأيام السابقة بعد اتخاذ قرار عدم تجديد تعاقده. وقال القيعي خلال برنامجه، أن لقب "رمز" لا يطلق على أي لاعب، وإنما هو مصطلح يشير إلى أن يكون هذا الشخص شديد الانتماء وأنت يكون مخلص للكيان، الرمز دائما يذكر بما هو طيب وبإنجازاته. وواصل:" أي حد يسيئ للمكان إذا كان يقصد أو لا.. إزاي أساوي بينه وبين الرموز الحقيقيين؟ مختار التتش لم يكن حتى عضو مجلس إدارة للنادي ولكن، يظل رمز الأهلي".
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