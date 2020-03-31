عماد متعب مستاء من الانتقادات التي وجهت له

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص

عماد متعب - صورة أرشيفية

حرص عماد متعب نجم الاهلي السابق، على توضيح بعض الأمور بخصوص الانتقادات التي وجهت له موخرا، بعد تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، موضحا: "تعجبت بشدة من الانتقادات التي وجهت لي، رغم أني لم أرتكب خطأ خلال حديثي عن ملف تجديد الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، كما تحدثت بشكل طبيعي عن مؤمن زكريا، ولكن للأسف البعض يحاول تفسير التصريحات بشكل غريب"، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير.

وقال متعب: "كنت أتمنى استمرار عاشور بالأهلي، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة، وأشدت أيضا بموقف إدارة الأهلي في التعامل معه"، مضيفا: "تحدثت عن أحمد فتحي وأكدت أنه يمتلك عروضا وأنه ينتظر تقريب وجهات النظر للبقاء مع النادي الأهلي، وأتمنى استمراره مع القلعة الحمراء". وتابع: "أما في ملف مؤمن زكريا، فطالبت

وقال متعب: "كنت أتمنى استمرار عاشور بالأهلي، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة، وأشدت أيضا بموقف إدارة الأهلي في التعامل معه"، مضيفا: "تحدثت عن أحمد فتحي وأكدت أنه يمتلك عروضا وأنه ينتظر تقريب وجهات النظر للبقاء مع النادي الأهلي، وأتمنى استمراره مع القلعة الحمراء".



وتابع: "أما في ملف مؤمن زكريا، فطالبت بضرورة الاطمئنان على اللاعب، ولم أتحدث عن مشكلته مع الأهلي، مفضلا أن يكون ذلك عن طريق مؤمن نفسه"، مختتما: "إذا كانت تصريحاتي سوف يفهمها البعض بطريقة غير صحيحة، فمن الأفضل ألا أظهر في الإعلام مرة أخرى".