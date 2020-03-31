الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمكافحة "كورونا"

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون - صورة أرشيفية

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، في كلمة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن عبر الفيديو بشأن الوضع في سوريا ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، على رفع ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية التعسفية" عن سوريا فورا وبشكل كامل، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود سوريا في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات". وتتولى الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس.

وأضاف جيون أن الصين تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في هذا الشأن، معربا عن تقدير بلاده للجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في سوريا، وتشجع الأطراف المعنية على مواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار هناك. وتابع: "موقفنا الثابت هو دعم الحل السياسي للصراع في سوريا، نحن نقدر الجهود التي بذلها