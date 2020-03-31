فايلر يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ وطلب تعيين رمزي

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص

رينيه فايلر المدير الفني للأهلي - صورة أرشيفية

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ترحيبه بشكل مبدئي بتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا: "حتى الآن، لم نتحدث بالتفاصيل عن تمديد تعاقدي، هناك نية مشتركة للاستمرار ولا نعرف ماذا يحدث في الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، ومن الطبيعي أن أتخيل بقائي مع الأهلي ولكن الظروف الحالية أجلت القرار النهائي. أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة"، وذلك بحسب حوار له مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وتحدث فايلر عن جهازه المعاون في الأهلي، موضحا: "تعديلات في الجهاز؟ أي مدرب لديه رغبات وأنا سعيد بكل جهازي الحالي سواء مصريين أو أجانب، لا أظن أنه سيحدث أي تغيير الآن، وأريد أن أشدد أن تقييمي للاعبين فني فقط". وبسؤاله عن حقيقة الخلافات بينه وبين مدير الكرة سيد عبد الحفيظ رد بحسم: "أعلم أن هناك شائعات