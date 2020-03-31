رياضة

فايلر يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ وطلب تعيين رمزي

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص
رينيه فايلر المدير الفني للأهلي - صورة أرشيفية
رينيه فايلر المدير الفني للأهلي - صورة أرشيفية
أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ترحيبه بشكل مبدئي بتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا: "حتى الآن، لم نتحدث بالتفاصيل عن تمديد تعاقدي، هناك نية مشتركة للاستمرار ولا نعرف ماذا يحدث في الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، ومن الطبيعي أن أتخيل بقائي مع الأهلي ولكن الظروف الحالية أجلت القرار النهائي. أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة"، وذلك بحسب حوار له مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".
وتحدث فايلر عن جهازه المعاون في الأهلي، موضحا: "تعديلات في الجهاز؟ أي مدرب لديه رغبات وأنا سعيد بكل جهازي الحالي سواء مصريين أو أجانب، لا أظن أنه سيحدث أي تغيير الآن، وأريد أن أشدد أن تقييمي للاعبين فني فقط". وبسؤاله عن حقيقة الخلافات بينه وبين مدير الكرة سيد عبد الحفيظ رد بحسم: "أعلم أن هناك شائعات
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محمد-يوسف

رسالة من محمد يوسف إلى أحمد فتحي وحسام عاشور

علق محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، على ملف تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، في تصريحات عبر إذاعة "9090"، قائلا: "موقف أحمد فتحي غريب إلى حد كبير، حيث كان هناك أكثر من جلسة وتأخر اللاعب عن الحضور، وكان لا بد أن يكون هناك تمهيد من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بشأن الأمور المادية بدلا من أن يجلس اللاعب للتفاوض مع لجنة التخطيط دون علم بالعرض المادي المقدم من الأهلي لتجديد عقده".
رمضان صبحي - فايلر

فايلر: عاشور قدم الكثير.. وهذا ما حدث مع إكرامي

قال رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، إنه أبلغ الإدارة برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان، وأحمد فتحي، موضحا: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم، لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه، عاشور قدم كثيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه، أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية، وأمنح لاعبون آخرون الثقة، لاعبون مثل ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري، أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".
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عماد متعب مستاء من الانتقادات التي وجهت له

حرص عماد متعب نجم الاهلي السابق، على توضيح بعض الأمور بخصوص الانتقادات التي وجهت له موخرا، بعد تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، موضحا: "تعجبت بشدة من الانتقادات التي وجهت لي، رغم أني لم أرتكب خطأ خلال حديثي عن ملف تجديد الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، كما تحدثت بشكل طبيعي عن مؤمن زكريا، ولكن للأسف البعض يحاول تفسير التصريحات بشكل غريب"، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير.
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أحمد-الشيخ

الشيخ يكشف أسباب عدم تألقه مع الأهلي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
رضا عبد العال

رضا عبد العال يفتح النار على عبد الحفيظ وأمير مرتضى

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الدور الذي يقوم به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي، قائلا: "عبد الحفيظ بدون دور داخل الأهلي بالوقت الحالي، بدليل رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بهذه الطريقة، وأثبت أنه ليست له كلمة في ملف عدم تجديد عقد حسام عاشور، ومن قبله عبد الله السعيد الذي رحل عن الفريق وإذا كان انتقل للزمالك كان سيطلب البعض إقالة مدير الكرة، بسبب عدم إدارة ملف تجديد اللاعبين بالشكل المطوب"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "ten".
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عدلي القيعي يفتح النار على حسام عاشور (فيديو)

وجه عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، هجوما على حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تصريحات اللاعب خلال الأيام السابقة بعد اتخاذ قرار عدم تجديد تعاقده. وقال القيعي خلال برنامجه، أن لقب "رمز" لا يطلق على أي لاعب، وإنما هو مصطلح يشير إلى أن يكون هذا الشخص شديد الانتماء وأنت يكون مخلص للكيان، الرمز دائما يذكر بما هو طيب وبإنجازاته. وواصل:" أي حد يسيئ للمكان إذا كان يقصد أو لا.. إزاي أساوي بينه وبين الرموز الحقيقيين؟ مختار التتش لم يكن حتى عضو مجلس إدارة للنادي ولكن، يظل رمز الأهلي".
مروان-محسن

مروان محسن: الانتقادات الموجهة لي تخطت كل الحدود

أكد مروان محسن لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه خاض تحديات كبرى مع نفسه، رغم انهياره بعد تعرضه للإصابة بقطع الرباط الصليبي. وأضاف مروان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة": "إذا سجلت أصبح لاعبًا جيدًا، وإذا لم أسجل أكون سيئًا، وماذا عن المدربين الذين يدفعون بي في المباريات، أنا لا أشارك بالواسطة، وأحزن من معاملة الجماهير معي بالقطعة". وأضاف: "لا أريد ذكر محللين بأعينهم حتى لا أعطيهم أكبر من حجمهم، لكنهم يهاجمونني والموضوع تحول لـ (بجاحة)، أنا صبور وأفعل كل ما في وسعي".
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