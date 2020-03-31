مساعد روحاني: جهود دولية للإفراج عن أرصدتنا بالخارج

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ ص

ترامب وروحاني

أعلن محمد نهاونديان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن جهودا تبذل من قبل العديد من أعضاء مجلس النقد الدولي للإفراج عن أرصدة إيران من النقد الأجنبي المودعة في مختلف الدول، مضيفا: "هناك الآن جهودا دولية أكثر جدية من الماضي، وازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في هذا المجال"، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عنه القول في مقابلة تليفزيونية مساء أمس الإثنين. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أعلن قبل أسبوع أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي ربما تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول.

يأتي ذلك بموجب العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من جانب الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتم إعلان أي جديد في هذا الشأن، وتواجه إيران ضغوطا هائلة لتلبية احتياجاتها الطبية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد. وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، طهران بالتوقف عن الكذب والسرقة،