ميانمار تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

إجراءات الوقاية من كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، أن رجلا مريضا بالسرطان عمر 69 عاما توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهي أول حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس، وقالت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، إن المواطن كان قد قضى شهرا في أستراليا لتلقى العلاج الطبي قبل وصوله إلى بلاده عبر سنغافورة، في 14 مارس الجاري، مضيفة أن الرجل توفي في مستشفى فى يانجون في وقت مبكر من صباح اليوم. والرجل هو من بين 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ميانمار، حيث تم فحص ما يزيد على 500 شخص من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 54 مليون نسمة.

يذكر أن نظام الرعاية الصحية المتداعي في ميانمار غير مهيأ لتفشي المرض بشكل كبير، في حين يواجه عدد كبير من العمال في وظائف محفوفة بالمخاطر منخفضة الأجور احتمال المعاناة الشديدة والجوع مع بدء إغلاق الأعمال التجارية. وتسعى ميانمار جاهدة من أجل عزل آلاف العمال المهاجرين بشكل فعال بعد أن عادوا من تايلاند،