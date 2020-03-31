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البورصة تصعد بمستهل التعاملات.. وتربح 3 مليارات جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 532 مليار جنيه، وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 9569.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 992.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1029.3 نقطة.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس، الأثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه. وسجلت قيم التداولات بالبورصة إلى 539.5 مليون جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية
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اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 13 جنيه، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1604 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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ارتفاع ايرادات السياحة إلى 13 مليار دولار خلال 2019

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن السياحة حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار، ومقابل 11.6 مليار دولار في العام قبل الماضي 2018، بزيادة نسبتها 12.5 %، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال 2019 سجلت زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار، وبنسبة 420% عن عام 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات، ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: استخدموا التليفون الأرضي وبطء الانترنت مشكلة عالمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن بطء الانترنت الذي يعاني منها المواطن في مصر مشكلة عالمية وليست محلية. وأضاف وزير الاتصالات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه على التلفزيون المصري، أن الدولة المصرية استثمرت 30 مليار جنيه لتحسين الخدمة والتي تضاعفت سرعتها من 5.6 ميجابت لكل ثانية إلى 30 ميجابت لكل ثانية.
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البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل الى مستوى 533.9 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 1.5% في خلال أول 10 دقايق فقط من بداية الجلسة، ليصل إلى مستوى 9608.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 983.3 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1036.3 نقطة.
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البورصة تربح 19.6 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 9750.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 969.8 نقطة.
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البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.
بورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 598 مليار جنيه، في مقابل نحو 594 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 1087 نقطة وصعد مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة.
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