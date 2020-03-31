البورصة تصعد بمستهل التعاملات.. وتربح 3 مليارات جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 532 مليار جنيه، وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 9569.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 992.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1029.3 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس، الأثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه. وسجلت قيم التداولات بالبورصة إلى 539.5 مليون جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية