فايلر: عاشور قدم الكثير.. وهذا ما حدث مع إكرامي

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي - صورة أرشيفية

قال رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، إنه أبلغ الإدارة برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان، وأحمد فتحي، موضحا: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم، لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه، عاشور قدم كثيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه، أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية، وأمنح لاعبون آخرون الثقة، لاعبون مثل ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري، أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".

وتابع فايلر: "كل ما له علاقة بالعقود ليس في يدي، هذا أمر يعود للنادي، رأيي فني ورياضي فقط وأبلغته للإدارة هو أنني أفضل لاعبين آخرين على عاشور في مركزه". وأوضح: "شريف إكرامي؟ لم أشارك في مناقشته مع النادي حول رحيله، علاقتي به جيدة وأحصل على رأيه بسبب شخصيته الكبيرة وخبراته في مصر وأوروبا ولعبه مع الأهلي

وتابع فايلر: "كل ما له علاقة بالعقود ليس في يدي، هذا أمر يعود للنادي، رأيي فني ورياضي فقط وأبلغته للإدارة هو أنني أفضل لاعبين آخرين على عاشور في مركزه".



وأوضح: "شريف إكرامي؟ لم أشارك في مناقشته مع النادي حول رحيله، علاقتي به جيدة وأحصل على رأيه بسبب شخصيته الكبيرة وخبراته في مصر وأوروبا ولعبه مع الأهلي ومع المنتخب، هذا قراره ولديه أسبابه".



وشدد: "لن يساعدني وجود لاعب والده نجم سابق، مصطفى شوبير يساعد نفسه لينال إعجاب مدربه ويعمل بجدية، ولديه الإمكانيات التي تجعله الحارس الأول للأهلي، ولكن يمكنني اختيار 11 لاعبا فقط".



وأوضح: "يجب أن نحترم الحارس الكبير محمد الشناوي صاحب الخبرات والشخصية الكبيرة، وكذلك علي لطفي، ولا أحتاج لحراس مرمى جدد، ولم أطلب التعاقد مع أحمد الشناوي وهذه شائعة، والشائعات لا تضايقني لأنني أركز في عملي".