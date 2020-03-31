رياضة

فايلر: عاشور قدم الكثير.. وهذا ما حدث مع إكرامي

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص
رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي - صورة أرشيفية
رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي - صورة أرشيفية
قال رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، إنه أبلغ الإدارة برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان، وأحمد فتحي، موضحا: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم، لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه، عاشور قدم كثيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه، أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية، وأمنح لاعبون آخرون الثقة، لاعبون مثل ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري، أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".
وتابع فايلر: "كل ما له علاقة بالعقود ليس في يدي، هذا أمر يعود للنادي، رأيي فني ورياضي فقط وأبلغته للإدارة هو أنني أفضل لاعبين آخرين على عاشور في مركزه". وأوضح: "شريف إكرامي؟ لم أشارك في مناقشته مع النادي حول رحيله، علاقتي به جيدة وأحصل على رأيه بسبب شخصيته الكبيرة وخبراته في مصر وأوروبا ولعبه مع الأهلي
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محمد-يوسف

رسالة من محمد يوسف إلى أحمد فتحي وحسام عاشور

علق محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، على ملف تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، في تصريحات عبر إذاعة "9090"، قائلا: "موقف أحمد فتحي غريب إلى حد كبير، حيث كان هناك أكثر من جلسة وتأخر اللاعب عن الحضور، وكان لا بد أن يكون هناك تمهيد من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بشأن الأمور المادية بدلا من أن يجلس اللاعب للتفاوض مع لجنة التخطيط دون علم بالعرض المادي المقدم من الأهلي لتجديد عقده".
فايلر

فايلر يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ وطلب تعيين رمزي

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ترحيبه بشكل مبدئي بتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا: "حتى الآن، لم نتحدث بالتفاصيل عن تمديد تعاقدي، هناك نية مشتركة للاستمرار ولا نعرف ماذا يحدث في الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، ومن الطبيعي أن أتخيل بقائي مع الأهلي ولكن الظروف الحالية أجلت القرار النهائي. أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة"، وذلك بحسب حوار له مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".
عماد-متعب-لاعب-الاهلي-05

عماد متعب مستاء من الانتقادات التي وجهت له

حرص عماد متعب نجم الاهلي السابق، على توضيح بعض الأمور بخصوص الانتقادات التي وجهت له موخرا، بعد تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، موضحا: "تعجبت بشدة من الانتقادات التي وجهت لي، رغم أني لم أرتكب خطأ خلال حديثي عن ملف تجديد الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، كما تحدثت بشكل طبيعي عن مؤمن زكريا، ولكن للأسف البعض يحاول تفسير التصريحات بشكل غريب"، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير.
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فايلر

فايلر يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ وطلب تعيين رمزي

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ترحيبه بشكل مبدئي بتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا: "حتى الآن، لم نتحدث بالتفاصيل عن تمديد تعاقدي، هناك نية مشتركة للاستمرار ولا نعرف ماذا يحدث في الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، ومن الطبيعي أن أتخيل بقائي مع الأهلي ولكن الظروف الحالية أجلت القرار النهائي. أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة"، وذلك بحسب حوار له مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".
عماد-متعب-لاعب-الاهلي-05

عماد متعب مستاء من الانتقادات التي وجهت له

حرص عماد متعب نجم الاهلي السابق، على توضيح بعض الأمور بخصوص الانتقادات التي وجهت له موخرا، بعد تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، موضحا: "تعجبت بشدة من الانتقادات التي وجهت لي، رغم أني لم أرتكب خطأ خلال حديثي عن ملف تجديد الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، كما تحدثت بشكل طبيعي عن مؤمن زكريا، ولكن للأسف البعض يحاول تفسير التصريحات بشكل غريب"، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير.
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

بعد جلسة استغرقت نحو 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجها له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.
أحمد-الشيخ

الشيخ يكشف أسباب عدم تألقه مع الأهلي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
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