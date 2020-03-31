وفاة رئيس الكونغو برازافيل السابق بوباء «كورونا»

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

الرئيس السابق للكونغو برازافيل - صورة أرشيفيو

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي يجتاج العالم حصد ضحاياه، حيث توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانجو، في فرنسا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس، وفق ما أكده نجله جان جاك يومبى أوبانجو. وحكم الراحل (الذي توفي عن عمر 81 عاما)، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نجيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية.

سُجن أوبانجو بعد الإطاحة به، وأطلق سراحه بعد المؤتمر الوطنى عام 1991، والذي فتح باب التعددية السياسية في هذا البلد الواقع بوسط القارة الإفريقية. وأسس جاك يواكيم حزب "التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية"، وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا، حيث عينه وزيرا أول من 1994 إلى 1996. وإثر الحرب الأهلية التي