تونسي يهاجم المارة بساطور في ألمانيا

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

عناصر من الشرطة الألمانية

هاجم رجل عددا من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب واحدا منهم، وقال متحدث باسم الشرطة، إن الرجل، 27 عاما، هاجم في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، امرأة ورجلا، وأصاب الأخير الذي يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، ثم فر بسارة تجلس فيها امرأة أخرى، وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا. وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات.

وفي فبراير الماضي تعرض مقهى وسط مدينة شتوتجارت جنوب غربي ألمانيا، إلى هجوم مسلح، حسب صحيفة "شتوتجارت ويتونج" المحلية. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الشرطة، إن المقهى تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين، لافتة إلى الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا لأن المقهى كان مغلقا وقت الحادث. وعلمت الشرطة بالهجوم عن طريق