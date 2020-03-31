10 آلاف دولار غرامة نشر شائعات عن «كورونا» في روسيا

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

البرلمان الروسي - صورة أرشيفية

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العام، بما في ذلك الأوبئة، وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن دخلت العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، أمس الإثنين، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وتم إغلاق الحدود بالكامل فيما ظلت متاجر المواد الغذائية والصيدليات مفتوحة، وأعلنت عدة مناطق أخرى من البلاد أنها ستطبق إجراءات مماثلة. ودعا الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مسؤولين، سكان موسكو إلى اتخاذ إجراءات العزل على محمل الجد، وبحس كامل من المسؤولية. وكان بوتين،