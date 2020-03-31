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رمضان 2020.. مسلسلات مصرية هربت من «كورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص
الفنان عادل إمام - صورة أرشيفية
الفنان عادل إمام - صورة أرشيفية
بعد أزمة الكورونا، أصبحت المسلسلات الرمضانية مهددة بالتوقف، نتيجة لاتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، ما جعل القائمين على مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، اتخاذ قرار بوقف التصوير لمدة 10 أيام، وتبعه مسلسل بـ"100 قرش" للفنانة نيللي كريم، حيث قرر طاقم العمل وقف التصوير لنفس المدة، كما أن مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان" في خطر كبير، وأصبحت أيضا الفنانة هيفاء وهبي مهددة بوقف مسلسلها "أسود فاتح"، على الجانب الآخر مسلسلات هربت من جحيم كورونا، ومنها:
البرنس صرح الفنان محمد رمضان أنه سيشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "البرنس"، وجرى تصوير ما يقرب من 90 % من أحداثه، لذا من المتوقع أنه سيكون حاضرًا هذا الموسم. الاختيار قرر الفنان أمير كرارة تجسيد شـخصية الشهيد "أحمد المنسي" في مسلسل رمضان "الاختيار"، وأعلنت الشركة المنتجة للعمل أن التصوير يسير بشكل طبيعي،
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«هزر فزر».. أحمد فهمي أبرز ضيوف برنامج هنا الزاهد

تعتبر هذه الأيام عصيبة للغاية، الجميع يعيش حالة من الخوف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكن مع إطلاق أولى حلقات البرنامج الترفيهي الجديد "هزر فزر" لهنا الزاهد، والذي يعرض على قناة cbc، من المؤكد أننا سنجد بعض المرح، وفي البداية قالت: "أنا مذيعة طب إزاي، اللي عاوز يضحك يستنى هنا"، وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لهنا، ولأنها تتميز بخفة الدم والروح، من المتوقع أن يلقى إعجابا كبيرا من الجمهور، كما أن ضيوف الحلقة الأولى كانت مفاجأة للجميع.
احمد-عز

كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
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«الجونة» حجر صحي ممتع لعمرو يوسف وكندة علوش

يتميز الثنائي كندة علوش وعمر يوسف بروح رائعة، فهما يعيشان في عالم آخر في زمن الكورونا، بالرغم من الأزمة المشتعلة، وتزايد عدد الإصابات بشكل كبير، إلا أن كندة علوش شاركت في البداية بـ"تحدي الملل"، ودعم عمرو يوسف حملة "خليك في البيت"، فمن الواضح أنه يحب تقديم يد العون دائما، وذلك إثر ظهوره أيضا في فيديو كليب رامي جمال الشهير "سقف"، وليس ذلك فقط، بل قرر المشاركة هو وزوجته في مبادرة "رسالة"، ولكن الآن سافر الثنائي للجونة، للاستمتاع قليلا في هذا التوقيت.
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احمد-عز

كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
حوار -المخرج -محمد- عبد -العزيز (7)

المخرج الكبير محمد عبد العزيز: الكوميديا بدون هدف «تهريج».. وعادل إمام دخل السينما بحادثة

تعلق قلبه بالسينما، ووقع أسيرًا فى غرامها، وخطفته "نداهة" الفن وهو طفل؛ ليجد نفسه داخل "البلاتوه" يراقب حركة "الكاميرا" بقلب محب، ويتأمل "الديكور" بعيون عاشق، جلس ممنيًا نفسه بأن يكون جزءًا من تلك "الرواية"، ولا يغيب عن "المشهد" فى هذا الفن، ألقى نظرة خاطفة على هذا العالم من حوله الذى عشق كل تفاصيله، عم السكون المكان ليعلن عن دوران الكاميرا، بينما هو يتوارى فى "زاوية" لا تبعد كثيرًا عن كرسى "المخرج"، وأطلق لخياله العنان لبضع لحظات، ثمة ابتسامة ظهرت على وجهه جلية عندما تخيل اسمه مكتوبًا على "تتر" فيلم من إخراجه، ويقف خافضًا رأسه قليلا يبادل "الجمهور" التحية، لم يفق من دهشته إلا على صوت المخرج وهو يصيح بكلمة "فركش"
نادية-الجندي

في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
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رامي إمام ينقل رسالة من والدته إلى جمهوره

عرض المخرج رامي إمام رسالة لوالدته تعبر عن سعادتها وحبها لجمهور "رامي" في فيديو على صفحته عبر إنستجرام قال فيه: "الفيديو ده ياجماعة بالنسبالي إستثنائي النهاردة، أمي شافت الصور اللي الفانز بتوعي الحلوين عملوها ليا أنا وهي من أول ما كنت صغير لحد ما كبرت وتأثرت جدًا جدًا بالصور دي، وقررت إنها تبعت لحضراتكم رسالة فيها الأتي، بحبكم كتير كتير عشان إنتو بتحبوا إبني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا".
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