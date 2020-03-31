رمضان 2020.. مسلسلات مصرية هربت من «كورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص

الفنان عادل إمام - صورة أرشيفية

بعد أزمة الكورونا، أصبحت المسلسلات الرمضانية مهددة بالتوقف، نتيجة لاتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، ما جعل القائمين على مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، اتخاذ قرار بوقف التصوير لمدة 10 أيام، وتبعه مسلسل بـ"100 قرش" للفنانة نيللي كريم، حيث قرر طاقم العمل وقف التصوير لنفس المدة، كما أن مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان" في خطر كبير، وأصبحت أيضا الفنانة هيفاء وهبي مهددة بوقف مسلسلها "أسود فاتح"، على الجانب الآخر مسلسلات هربت من جحيم كورونا، ومنها:

البرنس صرح الفنان محمد رمضان أنه سيشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "البرنس"، وجرى تصوير ما يقرب من 90 % من أحداثه، لذا من المتوقع أنه سيكون حاضرًا هذا الموسم. الاختيار قرر الفنان أمير كرارة تجسيد شـخصية الشهيد "أحمد المنسي" في مسلسل رمضان "الاختيار"، وأعلنت الشركة المنتجة للعمل أن التصوير يسير بشكل طبيعي،