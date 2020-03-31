رويترز: وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق في باريس

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

عبد الحليم خدام - صورة أرشيفية

أعلن مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، أن خدام توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عاما. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت جرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية. وأصبح خدام معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام 2005، وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000، إذ تولى أولى مناصبه محافظا للقنيطرة عاصمة الجولان وذلك في عام 1966، وحتى نهاية العام 1967.

وخلال حرب إسرائيل على سوريا ومصر في 5 يونيو 1967، أصدر بيانا من الإذاعة السورية بصفته محافظا للجولان أعلن فيه سقوط القنيطرة بيد الإسرائيليين وذلك قبل 18 ساعة من سقوطها الفعلي تحت هجوم الكوماندوس الإسرائيلي. بعد ذلك، عُين محافظا لحماه ثم عُين محافظا لدمشق ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية ومن ثم وزيرا