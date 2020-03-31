بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

تحرير:رويترز ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

كورونا

دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.

وقد أصاب المرض 1251 شخصا في الهند وراح ضحيته 32 شخصا.وتشير توقعات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص قد يصابون بالعدوى بحلول منتصف مايو أيار الأمر الذي سيفرض ضغوطا شديدة على نظام الرعاية الصحية الذي لا يحصل على إنفاق كاف في الهند ويثير فزع الأطباء.وفي مدينة كلكتا الشرقية تسلم أطباء صغار في المنشأة الطبية الرئيسية