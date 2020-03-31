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بمعاطف المطر والخوذات .. أطباء الهند يكافحون كورونا في غياب وسائل الوقاية

تحرير:رويترز ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
كورونا
كورونا
دفع نقص وسائل الوقاية الصحية في الهند بعض الأطباء إلى استخدام معاطف المطر وخوذات الدراجات النارية أثناء مكافحة فيروس كورونا الأمر الذي يكشف عن حالة الضعف التي تعتري نظام الصحة العامة قبل زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الإثنين، إن الهند تحاول شراء كميات من هذه المعدات التي تسمى وسائل الحماية الشخصية من السوق المحلية ومن كوريا الجنوبية والصين لسد العجز. غير أن أكثر من عشرة أطباء على خطوط المواجهة الأمامية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قالوا لرويترز إنهم يشعرون بالقلق خشية أن يصبحوا حاملين للفيروس في غياب الأقنعة الواقية السليمة وأردية الوقاية.
وقد أصاب المرض 1251 شخصا في الهند وراح ضحيته 32 شخصا.وتشير توقعات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص قد يصابون بالعدوى بحلول منتصف مايو أيار الأمر الذي سيفرض ضغوطا شديدة على نظام الرعاية الصحية الذي لا يحصل على إنفاق كاف في الهند ويثير فزع الأطباء.وفي مدينة كلكتا الشرقية تسلم أطباء صغار في المنشأة الطبية الرئيسية
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كورونا

ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا في روسيا والإجمالي 2337

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء حيث قفز الإجمالي بواقع 500 حالة إلى 2337، لتسجل البلاد بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة فيها لليوم السابع على التوالي.
زيارة رئيس «الدوما» الروسي للبرلمان المصري

10 آلاف دولار غرامة نشر شائعات عن «كورونا» في روسيا

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العام، بما في ذلك الأوبئة، وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد أن دخلت العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، أمس الإثنين، اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو

وفاة رئيس الكونغو برازافيل السابق بوباء «كورونا»

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي يجتاج العالم حصد ضحاياه، حيث توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانجو، في فرنسا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس، وفق ما أكده نجله جان جاك يومبى أوبانجو. وحكم الراحل (الذي توفي عن عمر 81 عاما)، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نجيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية.
كوريا - كورونا

ميانمار تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، أن رجلا مريضا بالسرطان عمر 69 عاما توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهي أول حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس، وقالت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، إن المواطن كان قد قضى شهرا في أستراليا لتلقى العلاج الطبي قبل وصوله إلى بلاده عبر سنغافورة، في 14 مارس الجاري، مضيفة أن الرجل توفي في مستشفى فى يانجون في وقت مبكر من صباح اليوم. والرجل هو من بين 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ميانمار، حيث تم فحص ما يزيد على 500 شخص من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 54 مليون نسمة.
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فيروس- كورونا (19)

الصحة العالمية تحذر من انتقال كورونا عبر العملات الورقية

نصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر. وقال المتحدث باسم المنظمة، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء: "إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى". واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس "الكوروني" المستجد قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة تسلم هدية ورسالة السيسي للصين

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، وذلك خلال زيارتها التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
فيروس- كورونا (19)

«نيويورك تايمز»: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل. وأشارت الصحيفة، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رسمية وبحثية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي.
فيروس- كورونا (8)

الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا، تحت عنوان Www.care.gov.eg. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
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