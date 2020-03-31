رياضة

رسالة من محمد يوسف إلى أحمد فتحي وحسام عاشور

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
محمد يوسف - صورة أرشيفية
محمد يوسف - صورة أرشيفية
علق محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، على ملف تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، في تصريحات عبر إذاعة "9090"، قائلا: "موقف أحمد فتحي غريب إلى حد كبير، حيث كان هناك أكثر من جلسة وتأخر اللاعب عن الحضور، وكان لا بد أن يكون هناك تمهيد من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بشأن الأمور المادية بدلا من أن يجلس اللاعب للتفاوض مع لجنة التخطيط دون علم بالعرض المادي المقدم من الأهلي لتجديد عقده".
وتابع يوسف: "أنتقد موقف أحمد فتحي في تحديد 48 ساعة لحسم مصيره من التجديد، فالأهلي لا يتعامل بهذه الطريقة، ولا يوجد لاعب يجلس مع إدارة النادي ويرفض البقاء". وأضاف: "الأهلي خيره على الجميع، ولكن قد يكون أحمد فتحي يفكر في هذا الملف بشكل احترافي ويبحث موقفه من الانتقال لصفوف بيراميدز خاصة أن العرض المالي
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رمضان صبحي - فايلر

فايلر: عاشور قدم الكثير.. وهذا ما حدث مع إكرامي

قال رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، إنه أبلغ الإدارة برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان، وأحمد فتحي، موضحا: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم، لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه، عاشور قدم كثيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه، أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية، وأمنح لاعبون آخرون الثقة، لاعبون مثل ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري، أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".
فايلر

فايلر يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ وطلب تعيين رمزي

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ترحيبه بشكل مبدئي بتجديد تعاقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا: "حتى الآن، لم نتحدث بالتفاصيل عن تمديد تعاقدي، هناك نية مشتركة للاستمرار ولا نعرف ماذا يحدث في الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا، ومن الطبيعي أن أتخيل بقائي مع الأهلي ولكن الظروف الحالية أجلت القرار النهائي. أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة"، وذلك بحسب حوار له مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".
عماد-متعب-لاعب-الاهلي-05

عماد متعب مستاء من الانتقادات التي وجهت له

حرص عماد متعب نجم الاهلي السابق، على توضيح بعض الأمور بخصوص الانتقادات التي وجهت له موخرا، بعد تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، موضحا: "تعجبت بشدة من الانتقادات التي وجهت لي، رغم أني لم أرتكب خطأ خلال حديثي عن ملف تجديد الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، كما تحدثت بشكل طبيعي عن مؤمن زكريا، ولكن للأسف البعض يحاول تفسير التصريحات بشكل غريب"، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير.
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رمضان صبحي - فايلر

فايلر: عاشور قدم الكثير.. وهذا ما حدث مع إكرامي

قال رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، إنه أبلغ الإدارة برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان، وأحمد فتحي، موضحا: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم، لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه، عاشور قدم كثيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه، أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية، وأمنح لاعبون آخرون الثقة، لاعبون مثل ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري، أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".
عماد-متعب-لاعب-الاهلي-05

عماد متعب مستاء من الانتقادات التي وجهت له

حرص عماد متعب نجم الاهلي السابق، على توضيح بعض الأمور بخصوص الانتقادات التي وجهت له موخرا، بعد تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر، موضحا: "تعجبت بشدة من الانتقادات التي وجهت لي، رغم أني لم أرتكب خطأ خلال حديثي عن ملف تجديد الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، كما تحدثت بشكل طبيعي عن مؤمن زكريا، ولكن للأسف البعض يحاول تفسير التصريحات بشكل غريب"، وذلك بحسب تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير.
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

هل تعمدت إدارة الأهلي الوقيعة بين فتحي والجماهير؟

بعد جلسة استغرقت نحو 5 ساعات من المفاوضات، أعلن النادي الأهلي أن أحمد فتحي طلب مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشهدت الجلسة إصرار فتحي على فتح جميع الملفات، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجها له من شخصيات أو وسائل تواصل إجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق. فتحي تعرض للهجوم من بعض جماهير الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج القناة الرسمية للنادي، وتؤكد أن اللاعب يماطل في المفاوضات.
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
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