رسالة من محمد يوسف إلى أحمد فتحي وحسام عاشور

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

محمد يوسف - صورة أرشيفية

علق محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، على ملف تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، في تصريحات عبر إذاعة "9090"، قائلا: "موقف أحمد فتحي غريب إلى حد كبير، حيث كان هناك أكثر من جلسة وتأخر اللاعب عن الحضور، وكان لا بد أن يكون هناك تمهيد من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بشأن الأمور المادية بدلا من أن يجلس اللاعب للتفاوض مع لجنة التخطيط دون علم بالعرض المادي المقدم من الأهلي لتجديد عقده".

وتابع يوسف: "أنتقد موقف أحمد فتحي في تحديد 48 ساعة لحسم مصيره من التجديد، فالأهلي لا يتعامل بهذه الطريقة، ولا يوجد لاعب يجلس مع إدارة النادي ويرفض البقاء". وأضاف: "الأهلي خيره على الجميع، ولكن قد يكون أحمد فتحي يفكر في هذا الملف بشكل احترافي ويبحث موقفه من الانتقال لصفوف بيراميدز خاصة أن العرض المالي

وتابع يوسف: "أنتقد موقف أحمد فتحي في تحديد 48 ساعة لحسم مصيره من التجديد، فالأهلي لا يتعامل بهذه الطريقة، ولا يوجد لاعب يجلس مع إدارة النادي ويرفض البقاء".



وأضاف: "الأهلي خيره على الجميع، ولكن قد يكون أحمد فتحي يفكر في هذا الملف بشكل احترافي ويبحث موقفه من الانتقال لصفوف بيراميدز خاصة أن العرض المالي كبير، وكان على اللاعب أن يعلن إذا كان لا يرغب في البقاء منذ فترة كما فعل شريف إكرامي".



وتحدث عن ملف حسام عاشور، موضحا: "العروض التي قدمها الأهلي للاعب جيدة للغاية وعليه تحديد مصيره، ولكن لدي تعليق وهو أن الأهلي كان عليه أن يمهد ذلك لعاشور قبل جلسة المفاوضات، ونصيحتي لحسام هي الاعتزال وإنهاء مسيرته بالقلعة الحمراء، أفضل من الانتقال لناد آخر لمدة موسم أو موسمين".