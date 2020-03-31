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ارتفاع ايرادات السياحة إلى 13 مليار دولار خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م
السياحة في مصر - صورة أرشيفية
السياحة في مصر - صورة أرشيفية
أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن السياحة حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار، ومقابل 11.6 مليار دولار في العام قبل الماضي 2018، بزيادة نسبتها 12.5 %، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال 2019 سجلت زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار، وبنسبة 420% عن عام 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات، ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.
وتوضح التقديرات أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال 2019 بلغ 13.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح، وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون جنيه، وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح، وبنحو
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اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 13 جنيه، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1604 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات.. وتربح 3 مليارات جنيه

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 532 مليار جنيه، وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 9569.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 992.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1029.3 نقطة.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: استخدموا التليفون الأرضي وبطء الانترنت مشكلة عالمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن بطء الانترنت الذي يعاني منها المواطن في مصر مشكلة عالمية وليست محلية. وأضاف وزير الاتصالات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه على التلفزيون المصري، أن الدولة المصرية استثمرت 30 مليار جنيه لتحسين الخدمة والتي تضاعفت سرعتها من 5.6 ميجابت لكل ثانية إلى 30 ميجابت لكل ثانية.
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دولارات

توقعات بتراجع التدفقات النقدية الى 12 مليار دولار بسبب كورونا

توقع بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية له، انخفاض حجم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري. كما توقع فاروس، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي: قروض للمنشآت السياحية لسداد أجور العاملين

قرر البنك المركزي، منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة، قائلا إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقض.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البمك المصري الخليجي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
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