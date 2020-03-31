ارتفاع ايرادات السياحة إلى 13 مليار دولار خلال 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

السياحة في مصر - صورة أرشيفية

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن السياحة حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار، ومقابل 11.6 مليار دولار في العام قبل الماضي 2018، بزيادة نسبتها 12.5 %، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال 2019 سجلت زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار، وبنسبة 420% عن عام 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات، ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.

وتوضح التقديرات أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال 2019 بلغ 13.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح، وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون جنيه، وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح، وبنحو