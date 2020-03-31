السكة الحديد: تشغيل 28 قطارًا إضافيًا لتقليل الزحام

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

قطار

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، تشغيل 28 قطارا إضافيا درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة على التشغيل المؤقت للقطارات نتيجة فرض حظر التجوال في البلاد، لتقليل الزحام الذي تشهده القطارات. وقسمت الهيئة القطارات الإضافية إلى 5 قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و23 قطارا للوجه البحري، يتم توزيعهم على جداول تشغيل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن تشغيل القطارات الإضافية استجابة لتوجيهات وزير النقل كامل الوزير، للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .







