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وزيرة الهجرة عن عودة العالقين في الخارج: نتواصل مع كافة السفارات

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الرد على كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم بلدان العالم جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن، 12 ألفًا 121 استفسارًا، و5 آلاف 811 رسالة عبر تطبيق (واتس آب)، و5 آلاف 233 تسجيلاً إلكترونيًا، و706 رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و271 رسالة عبر الإيميل، و90 اتصالاً على الخط الساخن، قائلة: "تلقيت أيضًا، استفسارات واتصالات على هاتفي الخاص من المصريين بالخارج، إلى جانب غرفة العمليات بالوزارة".
وحول وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين المصريين بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة أنه من الصعب رصد عدد حالات إلاصابة لأبناء الوطن بالخارج حيث ان ذلك يعتمد على الدول المضيفة، ولكن هناك متابعة دائمة للجاليات بجانب دور الدبلوماسية الشعبية التي تستطيع أن تساعد المواطنين وتبلغ سلطات الدولة المضيفة، فضلا عن التواصل
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا. وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن الجميع يعيش كابوس غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، فلا فرق أمامه بين رئيس أو وزير أو غفير أو عامل نظافة.
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فيروس-كورونا (1)

قرغيزستان وجامبيا تسجلان أول إصابات بكورونا

أعلنت السلطات القرغيزية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، مشيرة إلى أن كل المرضى عادوا مؤخرا من السعودية. وقال وزير الصحة القرغيزي كوسموس بيك تشولبونباييف، في مؤتمر صحفي، إن وزارته "أكدت رصد أولى حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا لدى 3 من مواطني الجمهورية، عادوا من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وكلهم من أهالي قضاء سوزاكسكي بإقليم جلال آباد"، موضحا أن "المواطنين الـ3 عادوا من العمرة يوم 12 مارس ودخلوا في الحجر الصحي المنزلي، ولم تعتبر السعودية في حينه من الدول التي توصف بالوضع الوبائي الخطير".
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
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