وزيرة الهجرة عن عودة العالقين في الخارج: نتواصل مع كافة السفارات

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م

وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الرد على كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم بلدان العالم جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن، 12 ألفًا 121 استفسارًا، و5 آلاف 811 رسالة عبر تطبيق (واتس آب)، و5 آلاف 233 تسجيلاً إلكترونيًا، و706 رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و271 رسالة عبر الإيميل، و90 اتصالاً على الخط الساخن، قائلة: "تلقيت أيضًا، استفسارات واتصالات على هاتفي الخاص من المصريين بالخارج، إلى جانب غرفة العمليات بالوزارة".

وحول وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين المصريين بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة أنه من الصعب رصد عدد حالات إلاصابة لأبناء الوطن بالخارج حيث ان ذلك يعتمد على الدول المضيفة، ولكن هناك متابعة دائمة للجاليات بجانب دور الدبلوماسية الشعبية التي تستطيع أن تساعد المواطنين وتبلغ سلطات الدولة المضيفة، فضلا عن التواصل