كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

تحرير:إسراء سليمان ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م

نور الدين زيدوني

مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.

بالرغم من أن فئة كبيرة الآن، تتبع جميع الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، والخروج من البيت للضرورة القصوى، إلا أن الفيروس كان أقوى من مناعتهم وقضى عليهم، وبالفعل توفى الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، متأثرا بإصابته بفيروس الكورونا المتسجد، ويعتبر