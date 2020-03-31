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كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

تحرير:إسراء سليمان ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م
نور الدين زيدوني
نور الدين زيدوني
مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.
بالرغم من أن فئة كبيرة الآن، تتبع جميع الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، والخروج من البيت للضرورة القصوى، إلا أن الفيروس كان أقوى من مناعتهم وقضى عليهم، وبالفعل توفى الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، متأثرا بإصابته بفيروس الكورونا المتسجد، ويعتبر
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عادل-امام

رمضان 2020.. مسلسلات مصرية هربت من «كورونا»

بعد أزمة الكورونا، أصبحت المسلسلات الرمضانية مهددة بالتوقف، نتيجة لاتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، ما جعل القائمين على مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، اتخاذ قرار بوقف التصوير لمدة 10 أيام، وتبعه مسلسل بـ"100 قرش" للفنانة نيللي كريم، حيث قرر طاقم العمل وقف التصوير لنفس المدة، كما أن مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان" في خطر كبير، وأصبحت أيضا الفنانة هيفاء وهبي مهددة بوقف مسلسلها "أسود فاتح"، على الجانب الآخر مسلسلات هربت من جحيم كورونا، ومنها:
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«هزر فزر».. أحمد فهمي أبرز ضيوف برنامج هنا الزاهد

تعتبر هذه الأيام عصيبة للغاية، الجميع يعيش حالة من الخوف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكن مع إطلاق أولى حلقات البرنامج الترفيهي الجديد "هزر فزر" لهنا الزاهد، والذي يعرض على قناة cbc، من المؤكد أننا سنجد بعض المرح، وفي البداية قالت: "أنا مذيعة طب إزاي، اللي عاوز يضحك يستنى هنا"، وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لهنا، ولأنها تتميز بخفة الدم والروح، من المتوقع أن يلقى إعجابا كبيرا من الجمهور، كما أن ضيوف الحلقة الأولى كانت مفاجأة للجميع.
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كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
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هجوم فيروس كورونا.. أول إصابة في بوليوود

لا يفرق فيروس الكورونا بين أمير وشخص عادي، فهو يهاجم مختلف طبقات المجتمع، فمنذ أيام قليلة، أعلن القصر الملكي عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالكورونا، وأصيبت أيضا فنانة مصرية تسمى رولا محمود، وبالنسبة للسينما الأجنبية، كان إدريس ألبا من أبرز المصابين بفيرس الكورونا، وكان يطمئن الجمهور من فترة لأخرى، أما بوليود، فلاحقها الوباء، أيضا فأعلنت الهند عن إصابة المغنية الشهيرة "كانيكا كابور"، حيث أظهرت نتائج إيجابية أثناء الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
رولا محمود

ابنة «معالي الوزير» المدللة.. إصابة أول فنانة مصرية بكورونا

ما زلت العالم يعيش حالة من الظلام، بعد تفشي كورونا، إذ لم يتوصل العلماء والأطباء إلى مصل فعال لمواجهة الفيروس، ما أدى إلى وفاة الآلاف في إيطاليا وإسبانيا، ومن الواضح أنه يهاجم جميع الفئات العمرية والاجتماعية، إذ حصد أرواح أطفال وشباب وكبار السن، وكان للأمراء أيضًا نصيبا من الإصابة، فأصيب الأمير تشارلز، وطبق عليه الحجر المنزلي بالقصر الملكي، أما الفنانون والفنانات، فأكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بالفيروس، أثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي.
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كندة علوش وهند صبري في تحدٍّ للقضاء على الملل

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين مثل هند صبري وكندة علوش وسلمى أبو ضيف، أما أحمد السقا فقد انتقد الكورونا، من خلال قصيدة تعرف باسم "الخفافيش".
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