سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 532.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 9593.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة1.4% عند مستوي 994.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1030.9 نقطة.
وسجلت قيم التداولات بالبورصة نحو 833.5 مليون جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 226.9 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لـ6 آلاف و173 شركة، ارتفع منها 106 شركات وانخفضت 32 أخرى واستقرت 38 شركة. واتجهت تعاملات المصريين للشراء بحوالي 406.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بنحو
اقرأ المزيد
صندوق-النقد-الدولى

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
الكسندر-فرومان-رئيس-فودافون-مصر‎

تبرع وتوعية.. ماذا قدمت فودافون لمواجهة أزمة كورونا؟

أعلنت شركة فودافون مصر بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع إطلاق حملة توعية وتبرعات عن طريق الرسائل النصية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبدأت الحملة بوضع 10 ملايين جنيه تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد، إيمانا من الشركة بأهمية التكاتف الوطني والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وتأتي تلك الخطوة إيمانا من الشركة والمؤسسة بدورهما البارز في دفع عجلة التنمية في المجتمع المصري في مجالات عديدة أبرزها التعليم والصحة.
فيروس- كورونا (17)

المصرية للاتصالات تدعم دور الأيتام والمسنين بمواد التعقيم

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، أنها ستدعم مبادرة "حماية" التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير" بهدف تقديم الدعم ومستلزمات التطهير ومكافحة العدوى لدور رعاية الأيتام ودور المسنين في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة المبادرات التي شاركت فيها الشركة خلال الفترة الماضية لدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لما تم اتخاذه من إجراءات احترازية.
اسعار-الذهب-دهب (3)

انخفاض جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 13 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 13 جنيه، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1604 دولارات. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات.. وتربح 3 مليارات جنيه

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 532 مليار جنيه، وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 9569.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 992.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1029.3 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل الى مستوى 533.9 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 1.5% في خلال أول 10 دقايق فقط من بداية الجلسة، ليصل إلى مستوى 9608.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 983.3 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1036.3 نقطة.
محمد-عمران

السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم بالبورصة

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.

البورصة تخسر 18.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعي لكل المؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه، في مقابل نحو 512.470 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]