البورصة تربح 3.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 532.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 9593.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة1.4% عند مستوي 994.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1030.9 نقطة.

وسجلت قيم التداولات بالبورصة نحو 833.5 مليون جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 226.9 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لـ6 آلاف و173 شركة، ارتفع منها 106 شركات وانخفضت 32 أخرى واستقرت 38 شركة. واتجهت تعاملات المصريين للشراء بحوالي 406.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بنحو