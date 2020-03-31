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السكة الحديد: توزيع 8 آلاف كمامة طبية يوميًا على العاملين

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٦ م
قطار
قطار
كشف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن نسبة العاملات وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب والأورام لا تتجاوز 5% من نسبة العاملين. وأكد فكري أن الهيئة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين العاملين بها، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بكامل قوتها البشرية باستثناء العاملات وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 716 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح فكري أن الهيئة تتخذ إجراءات وقائية على درجة عالية، على رأسها تطهير وتعقيم شبابيك حجز التذاكر وتوزيع نحو 8 آلاف كمامة طبية يوميًا على جميع العاملين بالهيئة والمتعاملين مع جمهور الركاب، مؤكدًا أن الهيئة أطلقت حملة لتوعية العاملين والركاب على مختلف خطوط الهيئة للوقاية ضد الإصابة بالفيروس الجديد،
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا. وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن الجميع يعيش كابوس غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، فلا فرق أمامه بين رئيس أو وزير أو غفير أو عامل نظافة.
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مترو-الانفاق

«بسبب كورونا».. توزيع كمامات طبية على الركاب بالمترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قامت شركة مترو الأنفاق بتوزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب المترو بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرا عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة.
فيروس- كورونا (19)

الصين: 2964 حالة وفاة و80 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس الإثنين، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس، مشيرة إلى أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين، وأن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد،
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزيرة الصحة تسلم هدية ورسالة السيسي للصين

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الإثنين، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، وذلك خلال زيارتها التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
فيروس- كورونا (19)

«نيويورك تايمز»: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل. وأشارت الصحيفة، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رسمية وبحثية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي.
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