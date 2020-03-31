السكة الحديد: توزيع 8 آلاف كمامة طبية يوميًا على العاملين

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٦ م

قطار

كشف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن نسبة العاملات وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب والأورام لا تتجاوز 5% من نسبة العاملين. وأكد فكري أن الهيئة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين العاملين بها، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بكامل قوتها البشرية باستثناء العاملات وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 716 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح فكري أن الهيئة تتخذ إجراءات وقائية على درجة عالية، على رأسها تطهير وتعقيم شبابيك حجز التذاكر وتوزيع نحو 8 آلاف كمامة طبية يوميًا على جميع العاملين بالهيئة والمتعاملين مع جمهور الركاب، مؤكدًا أن الهيئة أطلقت حملة لتوعية العاملين والركاب على مختلف خطوط الهيئة للوقاية ضد الإصابة بالفيروس الجديد،