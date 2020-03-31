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مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
كورونا
كورونا
كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
وقال ميرفين سينغر، استشاري الرعاية المكثفة في جامعة كاليفورنيا: "إن هذه الأجهزة ستساعد على إنقاذ الأرواح من خلال ضمان استخدام أجهزة ضغط المجرى الهوائي، وهي مورد محدود، فقط لأشد الأمراض حدة". وتم تطوير الأجهزة في غضون أيام فقط، ووقع تسليم 100 وحدة إلى المستشفى لإجراء تجارب سريرية على أمل نشرها في جميع
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رينو تكشف عن فئتين جديدتين من سيارتها «لوجان»

الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، استحدثت فئتين جديدتين لسيارتها الأشهر والأكثر مبيعا "رينو لوجان"، ويأتي هذا الإعلان عن الفئتين الجديدتين E3 وE3 plus في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على وجود رينو لوجان في السوق المصري. وقال رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، إن المبيعات التي تحققها رينو يوما بعد يوم، تعد رصيدًا جديدًا لرصيد العلامة الفرنسية في مصر، وأضاف رامي جاد أن الشركة ترى بعناية حاجة المستهلك المصري، وتعرف كيف تصل إليه بأفضل خياراتها السعرية، التي تحوز ثقته من حيث السعر مقابل القيمة.
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أغلبها BMW.. سيارات تفقد قيمتها سريعًا

يعرف الجمهور دومًا الموديلات الفاخرة بأنها من الطرز التي تشتريها بعض الفئات الجماهيرية بشكل مستمر في الأسواق العالمية، إلا أن البعض قد لا يعي تمامًا أن بعض الموديلات تفقد قيمتها سريعًا، بشكل يفوق السيارات العادية في الأسواق. وجاءت سيارات شركة BMW الألمانية العملاقة، وهي أحد أفضل مُصنعي الموديلات الفاخرة فى الأسواق العالمية، على رأس قائمة الشركات التي تفقد سياراتها قيمتها السوقية بشكل سريع، وهو ما يمكن أن يمثل صدمة للبعض بشكل عام في الأسواق العالمية.
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لأصحاب الرحلات الطويلة.. السيارات الكهربائية الأوفر

باتت السيارات الكهربائية من أهم الطرز والموديلات التي يبحث عنها الجمهور في الأسواق العالمية بشكل مستمر، لا سيما مع الميل الواضح للطاقة النظيفة وما يمكن للسيارات الكهربائية تقديمه على المستوى الفني والبيئي خلال المستقبل القريب. وبطبيعة الحال، لا يمكن للسعي وراء الطاقة النظيفة أن يؤدي إلى إهمال الشق الاقتصادي الذي تبحث عنه الجماهير بشكل متواصل، بحيث تصبح تلك الموديلات قادرة على جذب شرائح معنية بالطاقة النظيفة والأداء الاقتصادي للسيارات على حد سواء في الأسواق العالمية.
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مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا

كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». وتحدّث موقع «ذي صن» البريطاني مع اثنين من علماء المستقبل المحترفين، اللذين يعتقدان أننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ«9 إلى 5»، وغيرها من الأحداث.
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هانتا VS كورونا.. سخرية ورعب وحقائق علمية

انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من السخرية الممزوجة بالقلق، بعد إعلان الصين أمس، وفاة أول حالة بفيروس "هانتا"، داخل حافلة نقل خلال طريقه للعمل، ما أدى إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا، فبمجرد الإعلان عن الخبر، انتشرت التعليقات الساخرة عبر فيسبوك وتويتر، بسبب ما يواجهه العالم منذ شهر ديسمبر الماضي، من تفشي فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح، وأصاب مئات الآلاف، وحتى الآن لم يكتشف له دواء، لكن التعليقات لم تخل من الذعر والخوف من أن يكون فيروس هانتا يشبه كورونا.
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تطبيق بولندي للتحقق من التزام الخاضعين للحجر المنزلي

كشفت بولندا عن تطبيق للهواتف الذكية يسمح للأشخاص الخاضعين لحجر صحي إلزامي مدته 14 يوما مرتبط بفيروس كورونا المستجد بإرسال صور شخصية لإخطار السلطات بأنهم يقبعون في المنزل. وصرح الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز، لوكالة "فرانس برس"، بأن "الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق"، قائلا إن تطبيق "هوم كوارنتين" مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما بعد عودتهم من خارج البلاد.
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«واتساب» تتبرع وتطلق منصة معلومات حول «فيروس كورونا»

أعلنت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتين لدعم معركة العالم ضد وباء فيروس "كورونا": الأولى إطلاق عالمي لمنصة معلومات فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منظمة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثانية التبرع بمليون دولار لشبكة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمعهد بوينتر، يتم إطلاق منصة معلومات فيروس كورونا اليوم على رابط whatsapp.com/coronavirus، ليقدم إرشادات ممكنة التطبيق للعاملين في مجالات الصحة، التعليم، قادة المجتمع، المؤسسات الأهلية، الحكومات المحلية، والشركات المحلية التي تعتمد على واتساب في التواصل.
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