مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

كورونا

كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.

وقال ميرفين سينغر، استشاري الرعاية المكثفة في جامعة كاليفورنيا: "إن هذه الأجهزة ستساعد على إنقاذ الأرواح من خلال ضمان استخدام أجهزة ضغط المجرى الهوائي، وهي مورد محدود، فقط لأشد الأمراض حدة". وتم تطوير الأجهزة في غضون أيام فقط، ووقع تسليم 100 وحدة إلى المستشفى لإجراء تجارب سريرية على أمل نشرها في جميع