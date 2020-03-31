جوجل تتوقف عن بيع هواتف بكسل 3 عبر متجرها

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

جوجل

بعد ثلاثة أعوام على إطلاقها، لم تعد جوجل تبيع هواتف بكسل 3 و بكسل 3 إكس إل عبر متجرها الإلكتروني الرسمي. وأكد متحدث رسمي باسم الشركة أنها باعت كل الكمية المتاحة لديها ولم تعد تبيع المزيد من الهواتف من سلسلة بكسل 3. والآن فقط تعرض النسخة الأحدث وهي بكسل 4 وبسعر 799 دولار وللنسخة الأكبر بسعر 899 دولار. كانت هواتف بكسل 3 رائدة في مجالها عندما أطلقتها جوجل في عام 2017، حيث جاءت بمزايا متطورة في التصوير لاسيما الليلي مع ميزة Night Sight وغيرها Photobooth و Top Shot التي استخدمت برمجيات وتحسينات داخلية خاصة بجوجل وليس فقط على مستوى العتاد والعدسة.

وإن كنت تملك هاتف بكسل 3 فإنك ستستمر بالحصول على تحديثات أندرويد خلال المستقبل القريب، أما لو أردت شراء واحد جديد، سيكون عليك التوجه للمتاجر الأخرى مثل Best Buy وأمازون لأن جوجل لم تعد تبيعه في متجرها.يذكر أن جوجل عملت نفس الأمر مع الإصدار الأقدم بكسل 2 حيث أوقفت بيعه عبر