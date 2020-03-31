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جوجل تتوقف عن بيع هواتف بكسل 3 عبر متجرها

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
جوجل
جوجل
بعد ثلاثة أعوام على إطلاقها، لم تعد جوجل تبيع هواتف بكسل 3 و بكسل 3 إكس إل عبر متجرها الإلكتروني الرسمي. وأكد متحدث رسمي باسم الشركة أنها باعت كل الكمية المتاحة لديها ولم تعد تبيع المزيد من الهواتف من سلسلة بكسل 3. والآن فقط تعرض النسخة الأحدث وهي بكسل 4 وبسعر 799 دولار وللنسخة الأكبر بسعر 899 دولار. كانت هواتف بكسل 3 رائدة في مجالها عندما أطلقتها جوجل في عام 2017، حيث جاءت بمزايا متطورة في التصوير لاسيما الليلي مع ميزة Night Sight وغيرها Photobooth و Top Shot التي استخدمت برمجيات وتحسينات داخلية خاصة بجوجل وليس فقط على مستوى العتاد والعدسة.
وإن كنت تملك هاتف بكسل 3 فإنك ستستمر بالحصول على تحديثات أندرويد خلال المستقبل القريب، أما لو أردت شراء واحد جديد، سيكون عليك التوجه للمتاجر الأخرى مثل Best Buy وأمازون لأن جوجل لم تعد تبيعه في متجرها.يذكر أن جوجل عملت نفس الأمر مع الإصدار الأقدم بكسل 2 حيث أوقفت بيعه عبر
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3 هواتف وساعة ومساعد ذكي.. هواوي تكشف عن عائلة p40 وملحقاتها

في موعدها المحدد لها منذ أسابيع، كشفت شركة هواوي عملاق الهواتف الصينية عن أحدث هواتفها من سلسلة P40 وملحقاتها، وأعلنت هواوي عنها اليوم الخميس، في حدث نظمته وتم بثه مباشرة على الإنترنت وذلك بدلًا من إطلاقه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب فيروس كورونا. وتضمنت سلسلة هواتف هواوي الجديدة 3 هواتف، هي هواوي بي40 (Huawei P40) وهواوي بي40 برو (Huawei P40 Pro) وهواوي بي40 برو بلس (Huawei P40 Pro+)، والتي تصدر جميعها دون خدمات جوجل، نتيجة استمرار الحظر الأمريكي على استخدام هواوي للخدمات والتقنيات الأمريكية.
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تابع البث المباشر لمؤتمر إطلاق هواتف هواوي Huawei P40 الجديدة

دقائق قليلة تفصلنا عن البث المباشر لحدث هواوي Huawei، الذي ستكشف خلاله عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “هواوي بي40” Huawei P40، وهو الحدث الذي سيتم بثه عبر الإنترنت، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الحالية. وستبدأ هواوي في بث الحدث في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وقد قالت هواوي إن الحدث سيتم بثه باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية والروسية.
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ريلمي C3 يحقق رقما قياسيا جديدا وهاتف 6I في الطريق

بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة ريلمي realme عقب إطلاقها لوحش الألعاب، هاتف «ريلمي سي3» realme C3، ضمن عروض الفلاش سيل، تستعد ريلمي الآن لإطلاق دُفعة أخرى من الهاتف في السوق المصري. ونفدت جميع وحدات هاتف realme C3 بعد 60 دقيقة فقط من إطلاق الهاتف للبيع خلال الفلاش سيل على موقع سوق.كوم (Souq)، كما تلقت realme دعماً استثنائياً من الجمهور، الذي أشار إلى أن “أداء الألعاب على هاتف realme C3 رائع”، وأنه “أقوى الهواتف الاقتصادية في السوق منذ وقتٍ طويل!”
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ماذا قدمت جوجل لدعم التعليم عن بعد في أزمة كورونا؟

في الوقت الحالي، تتخذ مؤسسات تعليمية كثيرة حول العالم مجموعة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تتنوع بين الإغلاق أو الاستعداد للإغلاق أو تمديد فترات الإغلاق، وبالتالي لن يتمكن نصف الطلاب من ارتياد المدارس أو الجامعات في مختلف أنحاء العالم. ويواجه المعلّمون، عدة تحديات جديدة من نوعها وأبرزها التعليم عن بُعد. وقد وفّرنا إمكانية الوصول المجاني إلى ميزات مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet لجميع عملاء G Suite و"G Suite للتعليم" على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر حتى 1 (يوليو) 2020.
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