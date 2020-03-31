فرض حظر التجوال في حضرموت لمواجهة وباء «كورونا»

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٢ م

مواجهة كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت محافظة حضرموت شرقي اليمن، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "نعلن عن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا"، واستثنى البيان من هذا الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية باليمن، عبر حسابها على موقع "تويتر"، عدم تسجيل اي حالات مصابة بفيروس كورونا، قائلة إنها زادت جهود التأهب والاستجابة بالتنسيق مع السلطات الصحية في اليمن، في حالة تأكيد وجود حالات مصابة بالفيروس. وضمن إجراءات مواجهة كورونا، أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الإثنين، تمديد