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«صناعة البرلمان» تحذر من انتشار مستلزمات طبية «مغشوشة»

تحرير:محمد محمود ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
النواب
النواب
توجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصناعة والصحة، تحذر فيه من مخاطر انتشار مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق. وقالت النائبة، إن أزمة فيروس كورونا المنتشر عالميا، كشفت عن الوجه القبيح للصوص الأزمات، حيث غابت ضمائر البعض، ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، ومن هنا ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة.
وأردفت نائبة البرلمان، هناك مصانع «بير السلم» تمارس أنشطتها الإجرامية لبيع مستلزمات طبية مغشوشة، وسط غياب الرقابة، بعد أن تطبع على عبواتها معلومات خاطئة منسوبة لشركات كبرى، ثم تطرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب صحة عشرات الآلاف من المرضى، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وطالبت النائبة،
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
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السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا. وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن الجميع يعيش كابوس غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، فلا فرق أمامه بين رئيس أو وزير أو غفير أو عامل نظافة.
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ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
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طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم لغير القادرين مجانا

تقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق، موضحا أن هناك قرى ومناطق نائية وأسرا غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة في البرلمان لزيادة بدل العدوى للطاقم الطبي

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 إلى 30 جنيها للطبيب ولم يتغير منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الأطباء والطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة أى أزمة مرضية، وأن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعا للخطورة التى يتعرض لها الأطباء، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكما بأن يكون بدل العدوى 1000 جنيه.
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