المصرية للاتصالات تدعم دور الأيتام والمسنين بمواد التعقيم

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، أنها ستدعم مبادرة "حماية" التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير" بهدف تقديم الدعم ومستلزمات التطهير ومكافحة العدوى لدور رعاية الأيتام ودور المسنين في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة المبادرات التي شاركت فيها الشركة خلال الفترة الماضية لدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لما تم اتخاذه من إجراءات احترازية.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "نحرص دوما على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع"، مضيفا: "نسعى بكل جهد إلى المساهمة في دعم جهود الدولة في مكافحة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة