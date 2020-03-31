تبرع وتوعية.. ماذا قدمت فودافون لمواجهة أزمة كورونا؟

فودافون ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع تتفقان على تقديم خطة استراتيجية موحدة، تهدف إلى مساندة الحكومة في مواجهة التداعيات لأزمة "كورونا" المستجد

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٠ م

أعلنت شركة فودافون مصر بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع إطلاق حملة توعية وتبرعات عن طريق الرسائل النصية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبدأت الحملة بوضع 10 ملايين جنيه تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد، إيمانا من الشركة بأهمية التكاتف الوطني والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وتأتي تلك الخطوة إيمانا من الشركة والمؤسسة بدورهما البارز في دفع عجلة التنمية في المجتمع المصري في مجالات عديدة أبرزها التعليم والصحة.

وتبنت كلا من شركة فودافون مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع خطة استراتيجية موحدة، تهدف إلى مساندة الحكومة في مواجهة التداعيات أزمة "كورونا"، ويأتي هذا التعاون المشترك، استكمالا لمجموعة المبادرات التي إتخذتها شبكة المحمول الأولى بهدف الوقاية ومكافحة فيروس كورونا، وأطلقت مؤسسة فودافون منصة تعليمية

وتبنت كلا من شركة فودافون مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع خطة استراتيجية موحدة، تهدف إلى مساندة الحكومة في مواجهة التداعيات أزمة "كورونا"، ويأتي هذا التعاون المشترك، استكمالا لمجموعة المبادرات التي إتخذتها شبكة المحمول الأولى بهدف الوقاية ومكافحة فيروس كورونا، وأطلقت مؤسسة فودافون منصة تعليمية لدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار الحكومة بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي.

ولم تكتفِ شبكة المحمول بتقديم الدعم المادي، بل إطلقت حملة للتوعية مجانا باستخدام الرسائل النصية، تتيح من خلالها الفرصة لعملاء فودافون للمشاركة الإيجابية في دعم جهود وزارة الصحة، وذلك عن طريق رسالة نصية توعوية للأهل والأصدقاء، وتتبرع بجنيه عن كل عميل توصله رسالة التوعية.

وتأتي تلك الخطوة إيمانا من الشركة بالدور الفعال والحيوي الذي يلعبه الفرد في المجتمع في مثل تلك الأزمات، وبقدرتها على الوصول لأكثر من 44 مليون عميل، وتوصيل المعلومات الدقيقة الموثوق بها عن كيفية الوقاية ومكافحة الفيروس. وتمد وزارة الصحة، فودافون بمحتوى الرسائل التي سيتم تداولها بين العملاء وذلك للتأكد من وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.



وتقديرا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي فيورس كورونا المستجد، أعلنت فودافون وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة الصحة والسكان عن إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت إنترنت شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.



وقال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فوافون مصر: "تتجلى المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص الآن أكثر من أي وقت مضى، ونأمل أن تكون مبادرتنا هذه البداية للمزيد من الشركات للنهوض والتحرك السريع الإيجابى ودعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء وإجتياز هذا الظرف العصيب".

وأضاف فرومان: "فودافون مصر ملتزمة بدورها تجاه السوق المصري باعتباره من أهم الأسواق للشركة على مستوى المنطقة، نوظف جميع حلولنا التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم."



وعن الخدمة الاستثنائية التي تقدمها فودافون، قال أوضح: "إن الأزمة التي تعيشها مصر، وتعاني منها معظم دول العالم دفعت الشركات الكبرى كجزء من دورها تجاه المجتمع للمساعدة والتحرك لتجاوز الأزمة، حرصنا على تقديم تلك الخدمة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة وندعو عملائنا لنشر معلومات التوعية والإستفادة منها".

وتابع: "سنبدأ في فودافون بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع بتقديم 10 ملايين جنيه لوزارة الصحة تخصص لشراء المستلزمات الطبية فى مستشفيات الحجر الصحي فورا، دعما مننا لجهود الوزارة ومكافحة الفيروس".

يذكر أن شركة فودافون أطلقت حملة تحت شعار "خليك فى البيت" لحث المواطنين على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع انتشار العدوى.