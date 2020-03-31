سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م
النواب
النواب
توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا. وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن الجميع يعيش كابوس غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، فلا فرق أمامه بين رئيس أو وزير أو غفير أو عامل نظافة.
وتابعت "الشبراوي"، إن الدولة لم تدخر جهدًا، واستعدت لجائحة الفيروس مبكرا، متخذة كافة التدابير الصحية، والقرارات الصائبة، باعتراف منظمة الصحة العالمية، هذه الإجراءات الاحترازية، مصحوبة بتحذيرات صارخة، بضرورة جلوس الناس فى منازلهم، وعدم الخروج للشارع إلا للضرورة القصوى،وشددت "عضو مجلس النواب"، على ضرورة
اقرأ المزيد
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

«صناعة البرلمان» تحذر من انتشار مستلزمات طبية «مغشوشة»

توجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصناعة والصحة، تحذر فيه من مخاطر انتشار مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق. وقالت النائبة، إن أزمة فيروس كورونا المنتشر عالميا، كشفت عن الوجه القبيح للصوص الأزمات، حيث غابت ضمائر البعض، ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، ومن هنا ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

تسريح العاملين بالمدارس الخاصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوي تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الإجراءات التى تم أتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.
مجلس-النواب (3)

إيقاف التحصيل اليدوي لموظفي الكهرباء في بيان بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزراء الإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة الدولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا تلك الأزمة الصحية العالمية؛ وتماشيا مع برنامج العمل الذي تقدمنا به سابقا والذي من ضمنه تأخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد.
مجلس-النواب (3)

القوات المسلحة تواصل تطهير المنشآت الحيوية لمجابهة كورونا

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن حوافز تشجع المواطنين على طلب الفاتورة

تقدم النائب عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ضرورة التوسع فى وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عددا من المزايا الاستثمارية لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة عند الشراء بما يسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]