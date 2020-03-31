صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

صندوق النقد الدولي - صورة أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".

وأضاف الصندوق، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ الطلب في السوق العالمي سوف يخفض الصادرات المصرية، كما سيؤثر على إيرادات قناة السويس. وتابع أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما فيها الاختبار في مراكز التحاليل وغلق أماكن العبادة ووقف الطيران وتشجيع الموظفين على