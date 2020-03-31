على رأسهم صلاح.. ميسي يُشيد برباعي ليفربول

تحرير:علي الزيني ٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ م

ميسي

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن 4 لاعبين من فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء اختياره لمجموعة من اللاعبين، الذين يراهم الأفضل في العالم، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "صلاح كان ممتازًا جدًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوب لعبه". وانتقل ميسي للحديث عن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، قائلًا: "ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان بالملعب، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم".

وواصل النجم الأرجنتيني، قائلًا: "ترينت أرنولد لديه قدرات هجومية رائعة وهو ظهير لديه مستقبل واعد". واختتم ميسي تصريحاته، بالحديث عن مواجهته للمدافع الهولندي فان دايك خلال مباراة ليفربول وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا، قائلًا: "فان دايك خصماً صعباً وواحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم". وكان فريق ليفربول،

وواصل النجم الأرجنتيني، قائلًا: "ترينت أرنولد لديه قدرات هجومية رائعة وهو ظهير لديه مستقبل واعد".



واختتم ميسي تصريحاته، بالحديث عن مواجهته للمدافع الهولندي فان دايك خلال مباراة ليفربول وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا، قائلًا: "فان دايك خصماً صعباً وواحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".



وكان فريق ليفربول، قد حقق الفوز على برشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، بعد أن كان متأخرًا في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، ليعود الريدز ويفوز بأربعة أهداف في مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، قبل أن يحصد الفريق الإنجليزي بطولة دوري الأبطال، بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية، بهدفين نظيفين.