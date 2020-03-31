سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٥ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار يروس الكورونا.. أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان، وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كل أجهزة الدولة والمواطنين، ولذلك أهيب
اقرأ المزيد
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

إعانة 500 جنيه.. وكيل النواب يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا. وقال "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، إن سرعة صرف 500 جنيه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

حماية عمال النظافة من كورونا في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية، لوضع خطة عاجلة لحماية عمال النظافة والصرف الصحي في الشوارع من فيروس كورونا. وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الثلاثاء، أن الجميع يعيش كابوس غير مسبوق، يشكل تهديدًا حقيقيًا على الإنسانية، والدول في سباق مع الزمن من أجل إتخاذ جميع ما يمكن إتخاذه من إجراءات وتدابير إحترازية للحفاظ على مواطنيها أمام هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، فلا فرق أمامه بين رئيس أو وزير أو غفير أو عامل نظافة.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

«صناعة البرلمان» تحذر من انتشار مستلزمات طبية «مغشوشة»

توجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصناعة والصحة، تحذر فيه من مخاطر انتشار مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق. وقالت النائبة، إن أزمة فيروس كورونا المنتشر عالميا، كشفت عن الوجه القبيح للصوص الأزمات، حيث غابت ضمائر البعض، ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، ومن هنا ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تسجل 812 وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا، مساء اليوم الاثنين، 812 حالة وفاة و1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19». قال رئيس إدارة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الإثنين، إن إيطاليا سجلت 812 حالة وفاة سببها كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1648 حالة.
الرئيس-السيسى

السيسي: أثق في تجاوب الشعب مع إجراءات مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».
فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين على كافة المستويات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]