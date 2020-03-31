السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٥ م

السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار يروس الكورونا.. أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان، وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كل أجهزة الدولة والمواطنين، ولذلك أهيب