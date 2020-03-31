مال مشبوه.. كشف حيلة عصابة حاولت غسل 55 مليونًا

٣١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ م

مبالغ مالية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وهو ما تحقق على أرض الواقع بواسطة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سبعة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظة أسيوط)؛ لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

التحريات التي أجراها رجال المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام توصلت إلى تربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضٍ زراعية وعقارات